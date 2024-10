Netflix ha annunciato l'aumento dei prezzi degli abbonamenti in Italia e Spagna: i cambiamenti in arrivo

Dopo il costo aggiuntivo per condividere l’account con utenti non parte del proprio nucleo domestico, arriva l’aumento dei prezzi su tutte le tipologie di abbonamento Netflix. Ecco quando.

Aumento prezzi degli abbonamenti Netflix

I rincari riguardano tutte le tipologie di abbonamento, in Italia e in Spagna. Le nuove tariffe sono effettive da oggi, venerdì 18 ottobre, per i nuovi abbonati.

Il piano Standard con pubblicità passa da 5,49 euro a 6,99 al mese. Il costo annuale è di 83,88€.

Il piano Standard senza pubblicità sale da 12,99 a 13,99 euro mensili, per un costo annuale di 167,88€.

Il piano Premium passa infine da 17,99 a 19,99 euro al mese. Costo annuale di 239,88€.

L’aumento delle tariffe Netflix per gli abbonati

Mentre le nuove tariffe sono effettive da oggi, venerdì 18 ottobre, per i nuovi abbonati, per gli abbonati esistenti inizierà a partire da domani 19 ottobre e proseguirà nel corso delle prossime settimane. Gli utenti verranno informati tramite e-mail un mese prima che i nuovi prezzi vengano applicati al loro account.

Il comunicato dell’azienda

Netflix ha spiegato l’aumento dei prezzi come parte di una strategia che ha lo scopo di migliorare la monetizzazione della piattaforma e garantire una maggiore qualità e varietà di contenuti per i suoi abbonati: