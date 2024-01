La società ha in programma l’apertura di luoghi fisici dove i clienti potranno fare acquisti e giocare, immergendosi in alcuni dei loro show preferiti. L’idea sottolinea la strategia a lungo termine di creare un nuovo livello di coinvolgimento e interazione tra gli spettacoli e il pubblico.

Netflix aprirà i primi negozi fisici nel 2025

Il gigante dello streaming prevede di aprire le prime due Netflix House negli Stati Uniti nel 2025, proponendo merchandising, cibo e attività legate ai film e alle serie Tv prodotte. Dopo aver testato la vendita al dettaglio attraverso Netflix Bites, il primo ristorante temporaneo ispirato ai suoi spettacoli culinari, inaugurato a Los Angeles lo scorso giugno, il marchio sembra convinto che gli eventi personalizzati abbiano un grande potenziale. “Netflix è già una destinazione per l’amata programmazione culinaria, dai documentari ai programmi di competizione” ha dichiarato in un comunicato Josh Simon, vicepresidente dei prodotti di consumo, aggiungendo “Con Netflix Bites stiamo creando un’esperienza personale in cui i fan possono immergersi nei loro programmi gastronomici preferiti“. L’iniziativa ha inoltre enfatizzato l’interesse della società ad offrire un’esperienza in prima persona ai propri utenti.

La nuova frontiera dello streaming

Nell’ultimo anno Netflix ha anche creato eventi pubblicitari per celebrare alcuni dei suoi show più popolari in vari Paesi, tra cui il Giappone. A maggio, l’evento “Only on Netflix” ha ricreato le ambientazioni di serie Tv come Stranger Things e Emily in Paris. L’intenzione di intraprendere questo tipo di iniziative si è quindi rafforzata con l’annuncio di negozi fisici, destinati a diventare spazi commerciali permanenti. La società fondata da Reed Hastings e Marc Randolph ha collaborato spesso anche con marchi storici per il rilascio di merchandising esclusivo. In particolare ha sviluppato, insieme a Lacoste una linea di Stranger Things, ed insieme all’Athletic Brewing una birra analcolica ispirata ai protagonisti di The Witcher.

Gli obiettivi per i prossimi anni

Il leader dello streaming ha un sito web in cui vende vari prodotti ispirati ad alcuni dei suoi spettacoli più popolari, che molto probabilmente saranno distribuiti anche nei suoi negozi. Finora, le Netflix House dovrebbero essere aperte prima negli Stati Uniti, per poi espandersi in altre parti del mondo. Questi luoghi rappresenteranno un nuovo tipo di intrattenimento al dettaglio, estendendo i mondi delle serie televisive al quotidiano.