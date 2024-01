La 32enne, star della celebre serie Emily in Paris, ha rivelato venerdì su Instagram di aver avuto un grave problema di salute, dopo che un caso di tonsillite si è trasformato in uno shock settico critico, che ha colpito diversi organi.

Ashley Park colpita da uno shock settico

L’attrice, che veste i panni dell’eccentrica Mindy Chen, ha confessato di essersi ammalata verso la fine dell’anno, mentre si trovava in vacanza per festeggiare Capodanno. “Ho esitato a condividere quello che è successo perché sono ancora in fase di recupero… ma ora so di essere al sicuro dall’altra parte del peggio” ha scritto sotto le foto di lei in un letto d’ospedale. Lo shock settico consiste nell’abbassamento eccessivo della pressione arteriosa, che potrebbe anche rivelarsi fatale per il paziente. Inoltre, più ritardano le cure più è probabile che abbia dei risvolti gravi. In base ad un report pubblicato dal CDC, ogni anno negli Stati Uniti si ammalano di sepsi tra 1 e 3 milioni di persone e tra il 15% e il 30% di queste muore.

I sintomi della malattia

La sepsi si verifica quando l’organismo risponde in modo improprio ad un’infezione. I sintomi includono brividi, disorientamento e fatica a respirare. Le infezioni che portano più frequentemente a questa condizione sono quelle polmonari, del tratto urinario, le infezioni intestinali e della pelle. Sebbene molte persone riescano a riprendersi e a tornare alla loro vita quotidiana, altre vanno possono andare incontro a complicazioni a lungo termine nel caso in cui uno o più organi siano troppo danneggiati.

I messaggi di ringraziamento

Nel suo post, l’attrice ha spiegato di aver trascorso un periodo in terapia intensiva, in diversi ospedali, accusando forti dolori. Ha anche ringraziato il personale medico, la sua famiglia, il suo team e soprattutto il fidanzato e collega, Paul Forman, che le è stato accanto durante tutto il percorso. “Hai calmato le mie paure e mi hai sostenuto attraverso ambulanze, tre ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, spaventosi pronto soccorso, innumerevoli test e iniezioni, dolori atroci e tanta confusione, tutto mentre eravamo soli dall’altra parte del mondo, lontani da chi conosciamo” ha scritto, rivolgendosi al compagno. Molte celebrità hanno espresso la propria vicinanza alla ragazza, tra cui Lily Collins, co-star della serie televisiva, che Netflix ha appena annunciato essere in produzione per la quarta stagione. “Faccio fatica a guardare queste foto senza piangere“, ha scritto l’amata Emily Cooper “Ti voglio bene sorella e sono per sempre grata che tu sia dall’altra parte di questa storia“.