Nonostante sia disponibile su Netflix Italia solo dal 24 novembre, il docufilm Unica sta facendo parlare di sé molto. In questa “Versione di Ilary”, in cui la showgirl racconta senza censure la propria verità sulla fine della propria relazione con l’ex capitando della Roma Francesco Totti, sono molte le accuse lanciate al calciatore che ha avuto una reazione molto particolare alla messa in onda di questo documentario sull’ex moglie.

Cosa ha fatto Francesco Totti dopo l’uscita del docufilm Unica

Su Netflix Italia è disponibile da venerdì 24 novembre il docufilm Unica, dedicato alla showgirl Ilary Blasi, e già i commenti sui suoi contenuti stanno mandando in fibrillazione il web. Ma consa ne pensa di tutto questo il diretto interessato? Non si è di certo fatta mancare nessun commento fine della propria relazione l’ex calciatore Francesco Totti, divenuta ufficiale dopo le conferme della coppia a luglio dello scorso anno, ma attraverso Unica è Ilary Blasi a raccontare la propria verità. Da parte sua il Pupone tace e la sua reazione può essere però ritenuta altrettanto significativa: nessun cenno alle accuse che gli sono state lanciate, ignorate in favore di un’agenda fitta di impegni per cui è partito per la Cina per un evento insieme ad altri ex-calciatori.

In Unica su Netflix, Ilary Blasi racconta la sua versione dei fatti

Un documentario che in realtà è una confessione senza censure e senza peli sulla lingua: in Unica, docufilm disponibile da pochi giorni su Netflix Italia, Ilary racconta la propria versione dei fatti sulla rottura con Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma. Umiliata, ecco come si è definita la showgirl, quando ripercorre, all’interno di Unica, la fine del suo decennale amore con il Pupone. Blasi non tralascia niente, partendo a raccontare della crisi matrimoniale iniziata nell’ottobre 2021, fino ad arrivare alla scoperta del rapporto del marito con Noemi Bocchi. Non manca proprio niente sul caso di cronaca rosa che ha coinvolto l’Italia, compreso il commento di Ilary sull’intricata vicenda dei Rolex e delle sue borse e scarpe griffate tenute “in ostaggio”.

