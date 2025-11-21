Nevicate a Bergamo e Provincia: Disagi e Ritardi nei Trasporti Ferroviari

La prima nevicata invernale ha interessato Bergamo, provocando disagi nei trasporti e un notevole abbassamento delle temperature.

Bergamo e il suo circondario si sono svegliati in una suggestiva atmosfera invernale, con i primi fiocchi di neve che hanno iniziato a cadere con grande intensità. Seppur le strade non abbiano registrato particolari problemi, la situazione è ben diversa per la rete ferroviaria, che ha subito ritardi e cancellazioni, specialmente nelle tratte che collegano Bergamo a Milano.

Un episodio significativo è avvenuto questa mattina quando il treno delle 6:02 diretto a Milano Centrale ha subito un interruzione del servizio all’altezza di Dalmine-Verdello a causa di un guasto tecnico. In questo contesto, i pendolari si sono ritrovati ad affrontare attese che superano i 40 minuti, e sono stati predisposti bus sostitutivi per alleviare i disagi.

Disagi sui trasporti e incidenti stradali

La nevicata ha creato una serie di problematiche anche per il trasporto pubblico. In Val Serina, un autobus che trasportava circa 40 studenti ha slittato sulla neve, fermandosi in una posizione pericolosa proprio davanti a una scarpata. Fortunatamente, l’autista è riuscito a controllare il mezzo, evitando conseguenze tragiche, ma i passeggeri sono stati costretti a proseguire il tragitto a piedi, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinare la sicurezza della carreggiata.

Situazione in altre zone lombarde

Non solo Bergamo, ma anche altre aree della Lombardia hanno visto una significativa caduta di neve. In particolare, la Valtellina e la Valchiavenna hanno registrato abbondanti precipitazioni, con la neve che ha superato i 20 centimetri di accumulo in alcune zone, rendendo necessaria la chiusura di diversi passi alpini.

Mentre Milano, pur essendo colpita da un freddo intenso, non ha visto l’arrivo della neve, la perturbazione che ha interessato l’intera regione lombarda dovrebbe esaurirsi nel corso del fine settimana, portando a condizioni meteorologiche più stabili.

Previsioni meteorologiche per il fine settimana

Le previsioni indicano che, da giovedì a venerdì, la Lombardia continuerà a vivere momenti di maltempo, con il limite della neve che scenderà tra i 300 e 600 metri. Temperature in calo sono attese, con valori massimi che non supereranno i 6-8 gradi. La situazione potrebbe migliorare leggermente nel fine settimana, ma un nuovo impulso perturbato è previsto per martedì, il che potrebbe portare ulteriori nevicate.

Temperature e condizioni atmosferiche

Le temperature, già in calo, potrebbero scendere sotto zero, specie nei fondovalle, dove si prevedono gelate. Questo brusco abbassamento termico segna un netto cambiamento rispetto ai periodi più miti precedenti, portando l’inverno a farsi sentire con tutta la sua forza.

La prima nevicata della stagione ha portato a una serie di disagi e ha messo in evidenza l’importanza di essere preparati ai cambiamenti atmosferici. Con la neve che ha colpito duramente le zone montane e un freddo pungente che inizia a farsi sentire in città, i cittadini di Bergamo e provincia devono affrontare una nuova realtà invernale.