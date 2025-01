È stato identificato l’uomo responsabile della strage avvenuta il 1° gennaio 2025, quando, a bordo di un pick-up, si è lanciato a tutta velocità contro la folla che festeggiava il Capodanno a New Orleans, provocando la morte di almeno 15 persone e 30 feriti. Si tratta di Shamsud-Din Jabbar, un cittadino americano di 42 anni originario del Texas.

New Orleans, auto sulla folla: identificato il killer ucciso

Il killer, Shamsud-Din Jabbar, è stato ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco. L’uomo ha anche sparato agli agenti di polizia, colpendone due, che sono feriti ma in condizioni stabili.

Si trattava di un veterano dell’esercito con difficoltà finanziarie legate a un divorzio e che sosteneva di essersi unito all’ISIS. L’uomo, prima della strage, aveva registrato alcuni video in cui affermava di voler uccidere la propria famiglia.

“Era un cittadino americano, aveva prestato servizio nell’esercito Usa ed era stato nella riserva fino a qualche anno fa e che ha postato dei video sui social prima dell’attacco in cui diceva che voleva uccidere“, ha dichiarato il presidente Joe Biden.

Donald Trump, invece, collega l’attacco a New Orleans all’immigrazione illegale, nonostante al momento non ci siano elementi investigativi che supportino tale ipotesi.

“I criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo nel nostro Paese”.

New Orleans, auto sulla folla: chi era il killer

Shamsud-Din Jabbar aveva 42 anni e viveva a Bend County, a sud di Houston, in Texas. A luglio, aveva noleggiato il pick-up utilizzato per la strage. Lo riporta The Advocate, citando fonti di polizia. L’FBI sta indagando per determinare se il proprietario del veicolo, Rodrigo Baldmero Diaz, sia stato coinvolto nella strage.

“Non crediamo che Shamsud-Din Bahar Jabbar sia il solo responsabile della strage di New Orleans”, lo ha detto l’assistent special agent dell’Fbi Alethea Duncan.

Nel suo veicolo sarebbero stati trovati una bandiera islamista e ordigni esplosivi. L’ipotesi che il killer di New Orleans possa aver avuto complici è stata alimentata da un video delle videocamere di sorveglianza nel quartiere francese della città. Nel filmato si vedono tre uomini e una donna mentre posizionano uno dei numerosi ordigni esplosivi improvvisati rinvenuti nella stessa area.