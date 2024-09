Nicole Kidman ha perso la madre inaspettatamente, provocando la sua partenza precipitosa dal Festival di Venezia. «È un periodo molto difficile, il mio cuore è spezzato» ha detto.

Nicole Kidman, premiata Coopa Volpi a Venezia 81 per la sua rivoluzionaria interpretazione in "Babygirl", ha dovuto affrontare una sconvolgente perdita familiare. Era arrivata a Venezia quando ha appreso della morte di sua madre, un evento che l'ha profondamente colpita, inducendola a tornare immedi...

Nicole Kidman, premiata Coopa Volpi a Venezia 81 per la sua rivoluzionaria interpretazione in “Babygirl”, ha dovuto affrontare una sconvolgente perdita familiare. Era arrivata a Venezia quando ha appreso della morte di sua madre, un evento che l’ha profondamente colpita, inducendola a tornare immediatamente a casa. L’attrice ha condiviso il suo dolore in un messaggio letto sul palco da Halina Reijn, la regista del film. La Coopa Volpi, assegnata alla miglior performance femminile, era destinata a Kidman, ma al suo posto, è stata Reijn a ritirarla. Nicole era prevista a partecipare alla cerimonia, tuttavia, a causa del lutto improvviso per la scomparsa di sua madre, Janelle Ann Kidman, non ha potuto essere presente all’evento finale.