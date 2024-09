Nino Frassica segnerà l'inizio di Striscia la Notizia: dalla prima apparizione del velino Gianluca Briganti fino ai Caressas, queste sono le innovazioni e le previsioni per la nuova stagione.

"Striscia la Notizia", il tg satirico di Antonio Ricci, inaugura la sua 37esima stagione il 23 settembre con diverse novità. La puntata di apertura su Canale 5 sarà condotta da Michelle Hunziker e Nino Frassica, una coppia inedita. Inoltre, per la prima volta, il ruolo dei Veline sarà svolto da un duo formato da Beatrice Coari e Gianluca Briganti. Ricci ha intitolato la nuova stagione "La voce della complottenza" per rappresentare la tendenza a vedere complotti dappertutto.

