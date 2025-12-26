Nizhny Novgorod in Crisi: I Residenti Si Mobilitano per Protestare Contro la Mancanza di Accesso a Internet Nizhny Novgorod, una delle città più importanti della Russia, sta affrontando una crisi significativa: i cittadini si uniscono per esprimere il loro dissenso contro l'assenza di accesso a Internet. Questa situazione ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, che riconosce l'importanza della connettività per l'istruzione, il lavoro e la comunicazione. Le manifestazioni stanno...

In diverse aree della regione di Nizhny Novgorod, i residenti affrontano un grave problema: l’assenza totale di accesso a internet mobile. Secondo quanto riportato dai media locali, oltre 1.500 persone sono state colpite da questa situazione, rendendo la vita quotidiana estremamente difficile.

Le interruzioni del servizio di internet mobile non sono una novità per molte zone della Russia, ma sono diventate sempre più comuni a causa delle restrizioni governative legate al conflitto in Ucraina.

In particolare, sette villaggi situati nel distretto di Volodarsky sono privi di linee internet fisse e dipendono interamente da reti mobili e dispositivi per potenziare il segnale. Tuttavia, le recenti chiusure imposte hanno reso queste soluzioni inefficaci.

La vita quotidiana senza internet

La mancanza di connessione influisce in modo significativo sulla vita degli abitanti. Maria Gayevskaya, una residente, ha condiviso come la situazione stia complicando gli studi dei suoi figli e le sue ambizioni lavorative. “Il nostro maggiore sta studiando programmazione e senza internet è molto difficile,” ha dichiarato. Anche il marito di Maria sta affrontando difficoltà, in quanto entrambi stanno seguendo un programma di master e lei desidera lavorare online, ma si sente bloccata a causa dell’assenza di connessione. “Siamo in una fase in cui stiamo semplicemente cercando di sopravvivere,” ha aggiunto.

Proteste e richieste di aiuto

Per esprimere il loro malcontento, i residenti di Krasnaya Gorka hanno organizzato un incontro pubblico. “Abbiamo atteso per anni l’arrivo del gas. I segnali sui pali elettrici indicano la presenza di fibra ottica, ma noi non siamo ancora collegati. Senza internet, ci siamo riuniti qui per far sentire la nostra voce,” ha affermato Nadezhda Shkenina, un’altra residente. In novembre, i villaggi avevano persino registrato un video per contattare il governatore di Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, ma a causa dell’assenza di rete non sono riusciti a inviarlo. Alcuni hanno dovuto recarsi nella città vicina di Dzerzhinsk per esporre le loro lamentele.

Risposta del governo e futuro incerto

Durante una recente sessione di domande e risposte, il presidente Vladimir Putin è stato interrogato riguardo alle chiusure del servizio mobile. Ha giustificato le misure sostenendo che sono necessarie per la sicurezza, citando il rischio di attacchi da droni ucraini. Secondo lui, i servizi internet stranieri potrebbero facilitare la localizzazione di obiettivi da colpire. Tuttavia, non sono state fornite soluzioni concrete per risolvere il problema delle interruzioni.

In questo contesto, i residenti non hanno accesso che a pochi servizi approvati dal governo, creando ulteriori difficoltà. Le persone hanno già raccolto 570 firme e intendono inviare lettere alle autorità federali, al procuratore generale e agli operatori di telecomunicazioni. La situazione è grave, e la mancanza di rete mette a repentaglio anche le piccole imprese locali, paralizzando completamente le operazioni di lavoro remoto.

Aumento dei costi per i servizi internet

Nonostante le interruzioni, i fornitori di servizi di telecomunicazione russi hanno avvertito che nel 2026 i prezzi per internet e servizi mobili saliranno in modo significativo. Questo crea una ulteriore preoccupazione per i residenti già in difficoltà, costretti a fare i conti con l’assenza di servizi essenziali e l’aumento dei costi.