Nomina della giunta regionale in Campania da parte di Roberto Fico

Il nuovo anno si apre con importanti cambiamenti politici in Campania. Roberto Fico, recentemente eletto governatore, ha annunciato la composizione della sua giunta regionale, una squadra che si propone di affrontare le sfide del territorio con competenza e dedizione.

In totale, la giunta è composta da dieci assessori, di cui quattro sono donne.

La figura di spicco come vicepresidente è quella di Mario Casillo, esponente del Partito Democratico, che avrà la responsabilità di gestire i settori dei trasporti e della mobilità.

La composizione della giunta regionale

Il vicepresidente Casillo non è l’unico rappresentante del Pd nella nuova amministrazione. Infatti, Vincenzo Cuomo è stato designato per occuparsi del governo del territorio e del patrimonio, mentre Andrea Morniroli si dedicherà alle politiche sociali e alla scuola. Da notare è anche la presenza di Fulvio Bonavitacola, già vice di Vincenzo De Luca, il quale avrà il compito di gestire le attività produttive e lo sviluppo economico.

Novità dalla società civile

In un’ottica di inclusione, Fico ha scelto Claudia Pecoraro, attuale consigliera comunale a Salerno e rappresentante del Movimento 5 Stelle, per gestire le deleghe su ambiente, politiche abitative e pari opportunità. Inoltre, il segretario nazionale del Psi, Vincenzo Maraio, si occuperà di turismo, promozione del territorio e transizione digitale, portando avanti idee innovative per la valorizzazione della Campania.

Angelica Saggese, indicata da Italia Viva, avrà il compito di occuparsi di lavoro e formazione, mentre Ninni Cutaia, una figura con un ricco passato nel campo culturale, guiderà il settore culturale e degli eventi. Cutaia ha una lunga carriera che include importanti incarichi nel Teatro Mercadante di Napoli e nella Fondazione Maggio Musicale Fiorentino.

Le deleghe strategiche di Fico

Roberto Fico ha deciso di mantenere per sé alcune deleghe cruciali, che comprendono la sanità, il bilancio e la gestione dei fondi nazionali ed europei. Questa scelta sottolinea la volontà del governatore di avere un controllo diretto su questioni fondamentali per il benessere dei cittadini campani.

Le reazioni alla nomina della giunta sono state positive, con Piero De Luca, deputato del Pd, che ha espresso soddisfazione per la composizione dell’esecutivo. De Luca ha sottolineato l’importanza di avere una giunta di alto profilo, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Il lavoro di squadra sarà essenziale per affrontare le sfide future, come ha affermato Fico, promettendo un impegno massimo per il servizio alla comunità.

La nuova giunta della Campania si presenta come un mix di esperienza e rinnovamento, pronta ad affrontare i problemi del territorio con determinazione e competenza. Con un focus su temi cruciali come la sanità, il lavoro e l’ambiente, il governo regionale spera di avviare un percorso di cambiamento significativo e positivo per tutti i cittadini.