Sara Ricci, ospite nella trasmissione ‘Storie di Donne al Bivio’ di Monica Setta, parla della sua vita sentimentale passata, rivelando un errore commesso con Kim Rossi Stuart.

La rivelazione dell’attrice

Sara Ricci, alla conduttrice che le chiede se ci sia stata un’occasione sprecata nella sua vita passata, racconta di quando fece scappare Kim Rossi Stuart dopo un appuntamento galante:

«Oggi non farei più questo errore», confessa.

A quanto pare, l’attore 54enne, che ha fatto innamorare milioni di spettatrici, è stato ‘rifiutato’ da Sara Ricci.

L’incontro con l’attore Kim Rossi Stuart

Sara Ricci racconta il primo incontro a casa di Antonioni, luogo nel quale facevamo le prove di trucco e parrucco poi, una seconda volta, sul set, nel quale i due avevo delle scene da registrare insieme ad Inès Sastre. In quel momento l’attrice era felicemente accompagnata dal compagno del momento, Massimo, dunque non aveva la testa per un nuovo rapporto, seppur si trattasse di Kim Rossi Stuart.

I due attori si sono rivisti tre, quattro anni dopo, in occasione di uno spettacolo teatrale, quando entrambi erano liberi, ma anche in quell’occasione andò male:

«Io ero da sola e anche lui. Abbiamo visto lo spettacolo insieme. Io ero imbarazzatissima».

I due dopo essersi scambiati il numero, si sono rivisti, ma quando la Ricci viene riaccompagnata a casa, decide di non farlo salire: