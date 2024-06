Nonna e nipotina investite da auto a Brescia, morta la bimba

Milano, 3 giu. (Adnkronos) - E' morta la bambina di due anni investita nel pomeriggio di oggi insieme alla nonna, a Brescia. Nonna e nipote erano state travolte da un'auto in manovra, poco prima delle 16.00, in via Caduti del Lavoro, all'uscita dell'asilo che la bimba frequentava...