Il Sud Italia si sta svuotando. Non sono più infatti solamente i giovani che decidono, per lavoro o per altri motivi, di trasferirsi al Centro-Nord (o anche all’estero), ma anche i nonni stanno iniziando a fare la stessa cosa. Ma, come mai gli over 75 stanno lasciando il Sud?

Nonni con la valigia: in aumento gli over 75 che lasciano il Sud per trasferirsi al Nord

Secondo il rapporto Svimez, presentato in collaborazione con Save The Children, tra il 2022 e il 2024 gli over 75 formalmente residenti al Sud ma che vivono stabilmente al Centro-Nord sono praticamente raddoppiati, passando pensate da 96mila a 184mila. Un fenomeno dunque in crescita che, sommato ai tanti giovani che da anni decidono di lasciare il Mezzogiorno, porta a un vero e proprio “esodo”. Ma, come mai ci sono sempre più “nonni con la valigia” che si trasferiscono al Centro-Nord dal Sud?

Come è facilmente intuibile, il motivo principale per cui tanti over 75 decidono di lasciare il Sud per il Centro-Nord è il ricongiungimento familiare, legato quindi a quanto detto precedentemente, ovvero i tantissimi giovani che decidono di lasciare il Mezzogiorno per avere maggiori opportunità lavorative e si traferiscono dunque al Centro-Nord (senza contare ovviamente i tanti che scelgono di andare all’estero). Un altro motivo è quello legato alla crescente difficoltà di ricevere servizi di cura adeguati al Sud, caratterizzati da carenze nei servizi sanitari e assistenziali.