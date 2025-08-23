Nonostante il braccialetto elettronico ha raggiunto e aggredito l'ex di 29 anni. Rintracciati entrambi dalle autorità

Grave episodio di violenza contro una donna, aggravato dal fatto che l’autore del gesto ha attaccato con indosso il braccialetto elettronico. Occorrerà capire cosa non ha funzionato a seguito di quanto accaduto a Sassari nei confronti di una donna di 29 anni, ex compagna dell’autore dell’aggressione, 28enne già sottoposto alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico.

Conseguenze immediate dopo il gesto di violenza.

Aggredisce l’ex nonostante il braccialetto elettronico: la ricostruzione dei fatti

Il 28enne era già destinatario dell’ammonimento del Questore che aveva previsto l’applicazione del braccialetto elettronico. Questo non lo ha fermato dal raggiungere e aggredire la ex fidanzata, una 29enne successivamente rintracciata dalle autorità che hanno rilevato sul suo corpo diversi segni di violenza.

L’episodio è avvenuto in un quartiere di Sassari: è stato un cittadino ad allertare per primo la Sala Operativa della Questura segnalando un caso di aggressione in atto. In pochi minuti gli agenti della volante sono arrivati in loco trovando una persona che aveva riportato alcune lesioni cercando di separare l’uomo dall’ex. Sono immediatamente scattate le ricerche individuando poco dopo la vittima e l’aggressore.

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che l’aggressore aveva specifici precedenti per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è scattato in flagranza di reato, con convalida, nel corso del rito direttissimo, dal Giudice del Tribunale di Sassari. Giudice ch ha successivamente disposto la misura della custodia cautelare in carcere: l’aggressore si trova recluso nella Casa Circondariale di Sassari-Bancali Giovanni Bachiddu.