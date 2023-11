Home > Video > Notizie Crime: La Storia di Giulia Cecchettin Notizie Crime: La Storia di Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin, una ragazza che ci ha lasciato troppo presto. La vicenda di una donna che, insieme a tante altre, in questo 2023 non ancora terminato, ha perso la vita vittima di un femminicidio. Oggi vi riportiamo tutti gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda e le informazioni per ora raccolte sulle ultime ore di vita di Giulia e l'arresto del suo assassino. Questa storia non può passare inosservata, non può e non deve ripetersi