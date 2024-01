Home > Video > Notizie Crime: Strage di Erba, Rosa e Olindo sono innocenti? Notizie Crime: Strage di Erba, Rosa e Olindo sono innocenti?

Oggi trattiamo la strage di Erba, un caso di cronaca nera che presto tornerà in aula. Infatti, è stata approvata dalla Corte d'Appello di Brescia l'istanza di revisione del processo, presentata dalle difese di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Vediamo insieme tutte le prove, sulle quali si è basato tutto l'impianto accusatorio e a cui ben 26 giudici in tre gradi di giudizio distinti hanno deciso di credere e quali sono, invece, i dubbi riguardo a tutti gli elementi di colpevolezza riportati in tribunale.