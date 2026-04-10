Nove loghi sulla giacca: quando la laurea diventa un’estensione della carriera

Per Domenico Gagliardi, invece, è stata una tappa intermedia: significativa, certo, ma inserita in una traiettoria già pienamente avviata. E raccontata, non a caso, con un linguaggio che richiama il suo mondo: quello dell’impresa.

A colpire, nel giorno della discussione, non è stato solo il contenuto accademico, ma anche un dettaglio visivo diventato rapidamente virale: una giacca blu su cui spiccavano nove loghi bianchi.

Nove aziende e professionisti che hanno scelto di “sponsorizzare” simbolicamente il traguardo.

Prima di arrivare a quell’immagine, però, vale la pena fare un passo indietro.

Chi è Domenico Gagliardi

Ventinove anni, Gagliardi è co-fondatore di Kortix.com, piattaforma statunitense di intelligenza artificiale focalizzata sulla creazione di workforce autonome, che ha recentemente chiuso un round da quattro milioni di dollari.

Ma il percorso imprenditoriale era già consolidato. Poco prima di Kortix, ha sviluppato Softgen, un tool no-code per lo sviluppo software, portandolo da 20.000 a 600.000 dollari di ARR in appena tre mesi, per poi cederlo a un fondo di private equity americano nel marzo 2025. Ancora prima, una sequenza di progetti digitali costruiti e venduti seguendo una logica chiara: intercettare il mercato, scalare rapidamente, uscire al momento giusto.

Nel suo curriculum anche la vittoria del contest I AM FCA di Stellantis nel 2017, superando oltre 1.300 candidati. Pianista fin dall’infanzia, lettore abituale, Gagliardi ha continuato a studiare parallelamente all’attività imprenditoriale, iscrivendosi alla magistrale in Finanza Internazionale e Risk Management alla Sapienza di Roma.

Non come studente a tempo pieno, ma come professionista che decide di integrare la teoria nella pratica.

La tesi: quando Reddit sfida Wall Street

Il tema scelto per la tesi riflette perfettamente questo approccio: l’influenza delle community di investitori retail sul panorama finanziario globale.

Al centro dell’analisi, il caso GameStop del gennaio 2021. Un episodio che ha segnato un punto di rottura nei mercati: migliaia di piccoli investitori organizzati su Reddit, nel subreddit WallStreetBets, hanno acquistato massicciamente azioni di una società data per spacciata dagli operatori istituzionali, innescando uno short squeeze che ha causato perdite miliardarie a diversi hedge fund. Un fenomeno difficile da classificare: manipolazione, intelligenza collettiva o ribellione? Probabilmente tutte queste cose insieme.

L’approccio di Gagliardi non è stato narrativo, ma analitico: capire se queste dinamiche siano replicabili, strutturali e in grado di modificare stabilmente gli equilibri dei mercati finanziari. Una questione tutt’altro che teorica, in un contesto in cui le community di investitori continuano a crescere e i regolatori faticano a tenere il passo.

La giacca con i loghi

È però l’elemento simbolico a sintetizzare meglio il suo percorso. La giacca indossata il giorno della laurea riportava nove loghi: dalla stessa Kortix.com a realtà legate al mondo del marketing digitale, della consulenza, della produttività e dell’educazione finanziaria, fino a singoli professionisti.

Non una scelta casuale, ma una dichiarazione implicita: anche un traguardo accademico può diventare uno spazio di relazione, un punto di incontro tra esperienze, collaborazioni e network costruiti nel tempo.

Nove aziende e professionisti che hanno scelto di “sponsorizzare” la sua laurea, associando il proprio nome a questo momento.

Gli sponsor:

Kortix.com – la sua stessa azienda, l’AI workforce platform che co-fonda e guida, presente come omaggio al percorso imprenditoriale che ha finanziato gli anni universitari.

Luca La Mesa – imprenditore digitale, figura di riferimento nel panorama del marketing online italiano.

Thesis 4u – servizio di supporto accademico per studenti universitari.

Thinkative – studio di consulenza strategica e innovazione.

Investismart – piattaforma di educazione finanziaria per investitori retail, tema curiosamente vicino all’argomento della tesi stessa.

Compri – Automatizza le tue attività di procurement con l’IA.

Syllotips – piattaforma di produttività e gestione della conoscenza per professionisti.

Michele Colazzo – imprenditore e consulente digitale.

Fundreef.com – piattaforma focalizzata sul fundraising e sul mondo degli investimenti early-stage.

Oltre l’autopromozione

La lettura più immediata è quella dell’operazione di personal branding. Ma fermarsi qui rischia di essere riduttivo. Il gesto evidenzia una realtà spesso sottovalutata: il percorso universitario, soprattutto quando si intreccia con esperienze imprenditoriali, non è mai del tutto individuale. È fatto di connessioni, scambi, persone che contribuiscono — direttamente o indirettamente — alla crescita professionale.

Trasformare questi attori in “sponsor” visibili è una scelta che può sembrare provocatoria, ma che appare coerente con il contenuto stesso della tesi: anche i sistemi più strutturati, come i mercati finanziari, possono essere ridefiniti da chi decide di giocare secondo regole diverse.

Domenico Gagliardi è co-fondatore di Kortix.com e angel investor. Ha conseguito la laurea magistrale in Finanza Internazionale e Risk Management presso la Sapienza Università di Roma.