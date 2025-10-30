Novembre e dicembre 2025: dieci festival da non perdere

Novembre e dicembre 2025: è un autentico giro del mondo quello che propone il calendario dei festival degli ultimi due mesi di quest’anno e che abbiano come protagonista la musica elettronica. Si parte dagli Emirati Arabi Uniti e si finisce in Australia, passando attraverso Germania, Stati Uniti, Egitto, Svizzera, Perù, Cile, Argentina, Arabia Saudita, Austria e India.
Festival indoor e outdoor, sulla neve e sulla sabbia: ce n’è davvero per tutti i gusti.
UNTOLD
6-9 novembre 2025
Dubai, Emirati Arabi Uniti
headliners: Armin van Buuren, Erick Prydz, Martin Garrix
untold.ae
TIME WARP
7-8 novembre 2025
Mannheim, Germania
headliners: Adam Beyer, Charlotte de Witte, Ben Klock.
time-warp.de
EDC
7-9 novembre 2025
Orlando, USA
headliners: Deborah De Luca, Sara Landry, Zedd
orlando.electricdaisycarnival.com
ZAMNA
21-22 novembre 2025
Sharm El Sheikh, Egitto
headliners: ARTBAT, Mind Against, MRAK
zamnafestival.com
POLARIS
21/22 e 28/29 novembre 2025
Verbier, Svizzera
headliners: Laurent Garnier, Honey Dijon, Nina Kraviz
polarisfestival.ch
RESISTANCE
5-7 dicembre 2025
Lima (Perù), Santiago (Cile), Buenos Aires (Argentina)
headliners: Adam Beyer, Korolova, Nicole Moudaber
resistancemusic.com
SOUNDSTORM
11-13 dicembre 2025
Riyadh, Arabia Saudita
headliners: Calvin Harris, Cardi B, Swedish House Mafia
mdlbeast.com
RAVE ON SNOW
11-14 dicembre 2025
Saalbach-Hinterglemm, Austria
headliners: Anna Tur, Sam Paganini, Tube&Berger
raveonsnow.com
SUNBURN
19-21 dicembre 2025
Mumbai, India
headliners: Above&Beyond, David Guetta, Layla Benitez
sunburn.in
BEYOND THE VALLEY
28 dicembre 2025 – 1° gennaio 2026
Barunah Plains, Australia
headliners: Addison Rae, Dom Dolla, Kid Cudi
beyondthevalley.com.au
foto d’apertura: Polaris Festival, credits Nikita Thevoz