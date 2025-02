Nubifragio all'Isola d'Elba, evacuazioni e salvataggi in corso: "Emergenza al...

Un violento nubifragio ha colpito l’Isola d’Elba, causando allagamenti nelle strade di Portoferraio. I vigili del fuoco, nella serata di ieri, sono stati impegnati in numerosi soccorsi: sono stati evacuati alcuni residenti bloccati nelle loro abitazioni a causa dell’acqua, con tre operazioni di salvataggio.

Nubifragio all’Isola d’Elba: in corso salvataggi e evacuazioni

28 persone sono state soccorse dai veicoli rimasti in panne lungo la principale arteria di Portoferraio. Tra le evacuazioni, 12 persone, di cui 9 minori, sono state tratte in salvo da una scuola di danza, mentre una decina di persone sono state evacuate da una pizzeria.

“Il sistema di protezione civile della Toscana e i Vigili del fuoco sono al lavoro per assistere Ia popolazione colpita dal nubifragio. 65 mm di pioggia caduti in poco più di un’ora. Intensa linea temporalesca sull’Argentario e costa grossetana. Temporali anche sulle province di Lucca, Pistoia, Prato, parte di Firenze, Grosseto e Siena”, ha comunicato il presidente della regione Eugenio Giani.

Eugenio Giani ha dichiarato che, al momento, tutti i fiumi del reticolo regionale si trovano all’interno dei livelli di riferimento. Ha aggiunto che rimangono sotto monitoraggio i corsi d’acqua nelle zone ancora interessate dalle precipitazioni in corso.

Nubifragio all’Isola d’Elba: l’allarme del Comune di Portoferraio

Il Comune di Portoferraio ha descritto la situazione come un’emergenza alluvione e ha parlato di condizioni estremamente critiche. Le autorità locali hanno raccomandato ai cittadini di evitare l’uso delle auto, di non dirigersi verso Portoferraio e di non tentare di uscire, poiché le vie di accesso sono bloccate. È stato consigliato di rifugiarsi nelle zone sicure e di attendere ulteriori indicazioni.