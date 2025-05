Il contesto dell’incidente probatorio

Il 24 ottobre segnerà una data cruciale per il caso di Garlasco, con l’incidente probatorio che si svolgerà a Pavia. Questo evento rappresenta un passo significativo nella ricerca della verità sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Le analisi genetiche, che coinvolgeranno il Dna trovato sulle unghie della vittima, saranno confrontate con i profili di diversi indagati, tra cui Alberto Stasi, già condannato per l’omicidio, e Andrea Sempio, attualmente sotto inchiesta.

Le nuove perizie e i soggetti coinvolti

Il giudice dell’udienza preliminare, Daniela Garlaschelli, ha affidato l’incarico ai periti della polizia di Stato, Denise Albani e Domenico Marchigiani, per condurre le analisi genetiche e dattiloscopiche. Saranno esaminati anche altri reperti non analizzati in precedenza, ampliando il campo delle indagini. I Dna delle gemelle Cappa, amici di Stasi e Sempio, e di altri soggetti non indagati saranno acquisiti per garantire una comparazione accurata con le tracce repertate.

Le aspettative degli avvocati

Le dichiarazioni degli avvocati coinvolti nel caso rivelano un clima di attesa e speranza. L’avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, ha sottolineato l’importanza di questo momento, mentre l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha espresso fiducia nel fatto che le nuove indagini possano riscrivere la storia del caso. Anche l’avvocato della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, ha evidenziato la necessità di considerare le nuove evidenze in relazione a quanto già accertato, per evitare che le indagini risultino infruttuose.

Il futuro delle indagini

Il percorso verso la verità è ancora lungo e complesso. Le operazioni peritali inizieranno il 17 giugno, e gli avvocati sono pronti a seguire attentamente ogni sviluppo. La determinazione degli inquirenti è palpabile, e le aspettative sono alte. La comunità locale e i familiari di Chiara Poggi attendono con ansia i risultati delle analisi, sperando che possano finalmente portare a una risoluzione di questo tragico caso che ha scosso l’Italia.