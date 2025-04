La necessità di una programmazione accurata

Recentemente, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha emesso una circolare che sottolinea l’importanza di una programmazione attenta delle verifiche e dei compiti assegnati agli studenti. Questo intervento mira a ridurre il carico di lavoro degli alunni, evitando che si trovino a dover affrontare troppe verifiche nello stesso giorno o compiti assegnati all’ultimo momento.

La circolare è stata inviata ai dirigenti scolastici e si propone di migliorare l’organizzazione delle attività didattiche, promuovendo una maggiore collaborazione tra i docenti.

Collaborazione tra docenti e pianificazione

Valditara ha evidenziato come sia fondamentale che ogni insegnante pianifichi le proprie attività tenendo conto di quanto già stabilito dagli altri membri del consiglio di classe. Questo approccio collaborativo non solo aiuta a evitare sovrapposizioni di verifiche, ma consente anche di creare un ambiente di apprendimento più sereno per gli studenti. La circolare invita i docenti a comunicare in modo chiaro e tempestivo le attività programmate, affinché gli alunni possano organizzarsi al meglio.

Il ruolo del diario personale

Un altro punto cruciale della circolare riguarda l’uso del diario personale o dell’agenda da parte degli studenti. Valditara ha raccomandato che i compiti vengano annotati non solo nel registro elettronico, ma anche nel diario, specialmente per gli alunni del primo ciclo di istruzione. Questa pratica mira a favorire l’autonomia degli studenti nella gestione dei propri impegni scolastici, rendendo la consegna delle attività parte integrante della lezione. In questo modo, gli studenti possono sviluppare competenze organizzative fondamentali per il loro percorso educativo.