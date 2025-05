Le indagini si concentrano su impronte di sangue e analisi del Dna per fare luce sul caso.

Il contesto dell’omicidio di Chiara Poggi

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa, continua a suscitare interesse e preoccupazione. Le indagini, che sembrano non avere fine, si stanno concentrando su nuovi elementi che potrebbero fornire risposte a un caso che ha scosso l’opinione pubblica. Gli investigatori sono attualmente impegnati nella ricerca di un involucro di intonaco grattato dal muro delle scale della villetta di Garlasco, un reperto che potrebbe rivelarsi cruciale per l’analisi delle impronte attribuite ad Andrea Sempio, uno dei principali sospettati.

Analisi delle impronte e del Dna

Le nuove indagini non si limitano alla ricerca del reperto fisico, ma si estendono anche all’analisi di quanto sequestrato nelle scorse settimane. In particolare, si sta prestando attenzione ai profili di Dna rinvenuti sulle unghie di Chiara, di cui uno è già riconducibile a Sempio. Gli accertamenti genetici, disposti dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, potrebbero fornire informazioni decisive per la risoluzione del caso. Inoltre, l’impronta lasciata sulla porta di casa Poggi rappresenta un altro elemento chiave da esaminare.

Ricostruzione della dinamica del delitto

Un altro aspetto fondamentale delle indagini riguarda la ricostruzione della dinamica dell’aggressione. Gli investigatori stanno analizzando le tracce ematiche repertate sulla scena del crimine attraverso la Pba (analisi delle tracce ematiche). Questo approccio potrebbe rivelare dettagli importanti su come si è svolto l’evento e sull’arma utilizzata, che al momento rimane sconosciuta. La ricerca di un oggetto contundente che possa aver causato le ferite sulla testa e sul volto di Chiara è una priorità per gli inquirenti.

Il reperto dell’intonaco e le sue implicazioni legali

Il reperto dell’intonaco, legato a una sentenza passata in giudicato che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere, potrebbe essere andato distrutto. Tuttavia, se dovesse essere ritrovato, la sua conservazione sarà fondamentale per estrapolare eventuali tracce di Dna. La difesa di Stasi, nel frattempo, sta preparando una consulenza per sostenere che nell’impronta 33 sia possibile identificare materiale biologico, un’affermazione che potrebbe complicare ulteriormente le indagini.