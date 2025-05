Il contesto normativo attuale

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, sono emerse nuove linee guida riguardanti l’accertamento dello stato di alterazione al volante. Queste disposizioni, emanate dai ministeri dell’Interno e della Salute, mirano a chiarire le modalità di punizione per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Secondo la circolare, affinché un conducente possa essere ritenuto punibile, è necessaria una correlazione temporale tra l’assunzione della sostanza e la guida, evidenziando che solo chi ha assunto droghe di recente può essere sanzionato.

La correlazione temporale e l’influenza delle sostanze

La circolare sottolinea che l’elemento chiave è il collegamento stretto tra l’assunzione della sostanza e il momento della guida. Questo implica che è fondamentale dimostrare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida, in modo da presumere che i suoi effetti siano ancora attivi nell’organismo del conducente. La nuova normativa, quindi, si distacca dalla precedente formulazione, che puniva anche in assenza di un effettivo stato di alterazione psicofisica.

Test e controlli: conferme dal Ministero dei Trasporti

Il Ministero dei Trasporti ha confermato che i test per rilevare la presenza di droghe alla guida rimangono in vigore. La direttiva adottata l’11 aprile scorso stabilisce le modalità di controllo sull’uso di sostanze stupefacenti, in linea con le nuove regole. È importante notare che il ministro Matteo Salvini ha chiarito la distinzione tra l’assunzione di droghe e l’uso di farmaci, per evitare di penalizzare chi è in terapia medica. Tuttavia, la questione della legittimità del nuovo Codice della strada è stata sollevata da un tribunale di Pordenone, che ha richiesto alla Consulta di esaminare la normativa dopo un incidente stradale causato da una donna risultata positiva agli oppiacei.