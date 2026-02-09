Nuove Normative sul Ricorso per Dipendenti Federali Licenziati negli Stati Uniti: Cosa Devi Sapere

Negli ultimi sviluppi politici, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato una proposta che potrebbe avere un impatto significativo sui diritti dei dipendenti federali. Se attuata, questa modifica renderebbe più difficile per i lavoratori licenziati contestare le loro espulsioni attraverso un apposito organo di revisione indipendente.

La proposta, presentata dall’Office of Personnel Management (OPM), prevede che i dipendenti federali che desiderano contestare un licenziamento debbano rivolgersi direttamente all’OPM, anziché a un organismo indipendente conosciuto come il Merit Systems Protection Board (MSPB).

Questo cambiamento rappresenta un netto spostamento nella gestione dei ricorsi, concentrando il potere di decisione nelle mani di un ente che risponde direttamente al presidente.

Le implicazioni della proposta

Questa modifica si inserisce all’interno di un quadro più ampio di riforme volute dall’amministrazione Trump, che ha come obiettivo la riduzione della dimensione del governo federale e il contenimento della capacità dei dipendenti di contestare decisioni governative, circa 317.000 dipendenti federali sono stati licenziati, un numero che evidenzia la portata di queste riforme.

Il ruolo del Merit Systems Protection Board

Il MSPB è stato istituito nel 1978 per fungere da mediatore tra il governo e i dipendenti federali. La sua funzione principale è quella di fornire un meccanismo di ricorso per coloro che si sentono ingiustamente trattati. Tuttavia, il numero di casi gestiti dal MSPB è aumentato del 266%, evidenziando un crescente malcontento tra i lavoratori.

Nuove classificazioni e il futuro dei dipendenti pubblici

In aggiunta a queste modifiche, è stata annunciata una proposta che prevede di classificare i funzionari pubblici di alto livello come dipendenti “at will”. Questo cambiamento permetterebbe all’amministrazione di licenziare funzionari che non si allineano con la linea politica del presidente, interessando circa 50.000 lavoratori.

Come affermato da un portavoce dell’OPM, questa nuova regola rappresenta un tentativo di semplificare il processo di ristrutturazione delle agenzie, riducendo il tempo e i costi associati a contenziosi prolungati. Tuttavia, molti critici sostengono che tali cambiamenti potrebbero compromettere la giustizia e la trasparenza nelle decisioni di licenziamento.

Le conseguenze legali

Questa proposta arriva in un momento in cui l’amministrazione ha tentato di rimuovere dipendenti politici di precedenti amministrazioni senza giustificazione. Un esempio notevole è il caso di Lisa Cook, governatrice della Federal Reserve, che ha contestato il tentativo di licenziamento in tribunale. La corte ha stabilito che il presidente non aveva l’autorità per rimuoverla, ma la questione è ora all’esame della Corte Suprema.

Se la Corte Suprema dovesse pronunciarsi a favore dell’amministrazione, ciò potrebbe facilitare il processo di rimozione dei funzionari che non si allineano con l’agenda politica in carica, aprendo la strada a una maggiore instabilità all’interno del settore pubblico.