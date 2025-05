Un testimone chiave si fa avanti

Il caso di Chiara Poggi, un omicidio che ha scosso l’Italia, torna a far parlare di sé grazie a nuove rivelazioni. Un testimone, identificato con il nome fittizio di “Carlo”, ha raccontato di aver incontrato una donna di Tromello poco dopo il delitto. Questa donna, secondo il racconto di Carlo, avrebbe visto Stefania Cappa, cugina della vittima, in uno stato di agitazione, mentre entrava nella vecchia casa della nonna delle gemelle Cappa con una borsa pesante.

La testimonianza di Carlo è particolarmente significativa, poiché mette in discussione le versioni precedenti fornite dai media e dalle autorità.

Dettagli inquietanti e omissioni

Carlo ha sottolineato che, contrariamente a quanto riportato, non ha mai menzionato un alare da camino. La donna testimone, colpita dall’episodio, ha affermato che le gemelle non erano mai state viste nella zona prima di quel giorno. Questo solleva interrogativi sulla volontà delle autorità di ascoltare e raccogliere testimonianze cruciali. Carlo ha anche rivelato di aver annotato tutto su dei taccuini, un gesto che dimostra la sua determinazione a non dimenticare i dettagli di quella tragica giornata. Le sue affermazioni, unite al panico di Stefania, creano un quadro inquietante che merita ulteriori indagini.

Telefonate e messaggi vocali inediti

Oltre alla testimonianza di Carlo, il servizio di Alessandro De Giuseppe ha presentato alcune telefonate inedite tra la madre di Andrea Sempio e il giornalista. Prima che l’indagine sul figlio diventasse pubblica, la madre ha contattato la trasmissione per difenderlo dai sospetti. Ha anche accusato un avvocato di aver passato documenti riservati, rivelando un possibile intreccio di interessi e manovre legali. Inoltre, ha menzionato una presunta testimone che avrebbe assistito a un litigio tra Chiara e la cugina, ma che non ha mai riferito nulla alle autorità.

Messaggi vocali inquietanti di Paola Cappa

Il servizio ha incluso anche messaggi vocali di Paola Cappa, cugina di Chiara, che hanno sollevato ulteriori interrogativi. In uno di questi messaggi, Paola afferma di non aver mai parlato, ma che arriverà un giorno in cui lo farà, promettendo di rivelare tutto in cambio di un compenso. Queste dichiarazioni sollevano dubbi sulla verità dietro il caso e sull’eventuale coinvolgimento di altre persone. La frase attribuita a Paola, “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”, non appare nei messaggi forniti, suggerendo che ci siano elementi di manipolazione o fraintendimenti nella narrazione pubblica.