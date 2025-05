Nuove tracce nel caso Chiara Poggi: misteri irrisolti e indagini in corso

Il mistero delle impronte non identificate

Il caso di Chiara Poggi continua a riservare sorprese e misteri. Recenti analisi hanno rivelato la presenza di sei impronte palmari, mai identificate, sulle pareti del muro della scala dove è stato rinvenuto il corpo della giovane. Queste tracce, attribuite inizialmente ad Andrea Sempio, sono state oggetto di un approfondito lavoro di rianalisi da parte di esperti nominati dalla Procura di Pavia.

Tuttavia, nonostante gli sforzi, l’identità di queste impronte rimane sconosciuta.

Analisi e esclusioni

Gli esperti, Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli, hanno concluso che le sei impronte non appartengono a Sempio, né a Alberto Stasi, né ai familiari di Chiara Poggi. Anche gli amici di Marco Poggi, il fratello della vittima, sono stati esclusi dall’indagine. Questo scenario complesso lascia aperti interrogativi su chi possa essere l’autore di queste tracce, che sono state definite “comparabili” ma non utili per un’identificazione definitiva.

Tracce digitali e indagini in corso

Oltre alle impronte palmari, sono state trovate anche cinque tracce digitali sulla superficie del portone d’ingresso della villetta. Anche queste impronte sono state ritenute “comparabili” ma non identificabili. Tra queste, spicca l’impronta numero 10, che ha attirato l’attenzione degli investigatori dal 2020. Si tratta di una presunta “mano sporca”, su cui non sono state condotte indagini biologiche per verificare la presenza di sangue. Tuttavia, accertamenti genetici sono previsti nell’ambito del maxi incidente probatorio, utilizzando i “paradesivi” delle tracce dattiloscopiche recuperati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

Il caso di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, continua a essere uno dei più discussi e controversi della cronaca italiana. Le nuove scoperte sulle impronte non identificate alimentano ulteriormente il dibattito e la ricerca della verità. Con ogni nuova analisi, la speranza di fare luce su questo tragico evento rimane viva, mentre le indagini proseguono senza sosta.