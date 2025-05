Un’impronta che pesa

Nel 2007, il ritrovamento di un’impronta nella villetta di Garlasco ha riacceso l’attenzione su uno dei casi di omicidio più controversi d’Italia. Secondo una consulenza tecnica della Procura di Pavia, l’impronta potrebbe essere attribuibile a quella del palmo di Andrea Sempio, il principale indagato. Questo elemento, già di per sé significativo, si arricchisce ora di ulteriori dettagli che potrebbero complicare la posizione dell’indagato.

Bigliettini inquietanti

Recentemente, nella spazzatura davanti all’abitazione di Sempio, sono stati rinvenuti alcuni bigliettini che rivelano una situazione di turbamento. Sebbene non vi siano riferimenti diretti all’omicidio di Chiara Poggi, una frase scritta su uno di questi bigliettini ha suscitato particolare interesse: “Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare”. Questa affermazione ha sollevato interrogativi sulla psiche dell’indagato e sulla sua possibile implicazione nel crimine.

Le dichiarazioni dell’avvocato

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, ha commentato la situazione durante un’intervista a “Mattino Cinque News”. Ha dichiarato di non aver ancora visto i bigliettini e ha messo in dubbio la loro autenticità, chiedendo se fosse stata effettuata una perizia calligrafica per confermare che fossero stati scritti dal suo assistito. Lovati ha anche espresso scetticismo riguardo all’attività della polizia giudiziaria, sostenendo che essa è al servizio della Procura e che non è infallibile.

Un caso complesso

Il caso di Garlasco continua a suscitare dibattiti e controversie. Mentre le indagini proseguono, la figura di Andrea Sempio rimane al centro dell’attenzione. Le nuove prove, comprese l’impronta e i bigliettini, potrebbero rivelarsi decisive per la risoluzione del caso. Tuttavia, la mancanza di certezze e le dichiarazioni contrastanti degli avvocati rendono la situazione ancora più intricata. Gli sviluppi futuri saranno cruciali per comprendere la verità dietro a questo tragico evento.