Sta per arrivare in Italia un nuovo cartello autostradale a cui automobilisti e motociclisti dovranno fare attenzione quando saranno in viaggio. Andiamo a scoprire insieme perché è stato introdotto in Europa e quale è il suo significato oltre all’impatto che avrà per la circolazione stradale.

Il passaggio dagli USA all’Europa

Il nuovo cartello, che spiegheremo nel secondo paragrafo, è nato per le strade americane che, rispetto a quelle europee, hanno un numero maggiore di autoveicoli giornalieri e godono di carreggiate più ampie.

Per questo motivo si è reso necessario snellire la mole di mezzi così da velocizzare il traffico e non creare ingorghi. Questo cartello è arrivato già in Europa, in particolare paesi come la Francia e la Spagna lo hanno già introdotto, difatti come cittadini italiani ci si trovava spiazzati non capendo come muoversi.

E’ quindi un adeguamento al resto del mondo oltre che un ammodernamento complessivo del modo di viaggiare, rimasto antiquato nel nostro paese.

Il cartello con il rombo bianco su sfondo blu

Il nuovo cartello rappresenta un rombo bianco su sfondo blu e si trova sulle reti autostradali. Questo rappresenta, come riportato da Rainews.it la corsia dedicata agli autoveicoli con più di un occupante a bordo, ad esempio, un’auto con un conducente ed un passeggero ma non solo.

E’ designata anche per veicoli con famiglie numerose a bordo, oltre che per taxi, in alcuni casi moto e naturalmente il carpooling.

Le regole cambiano da paese a paese, non vi è ancora un regolamento univoco per questo segnale. Addirittura può essere messo nei tratti, solitamente quelli più a sinistra, per segnalare il passaggio di veicoli a basse emissioni.

Non è ancora chiaro che significato sarà attribuito nel nostro paese ma sicuramente è un cambiamento che segna un punto di rottura con il passato.