Un nuovo incidente ferroviario in Spagna ha colpito la linea regionale Cartagena-Los Nietos nelle ultime ore, quando un treno si è scontrato con una gru nella località di Alumbres. L’episodio segna il quarto grave schianto nel Paese negli ultimi quattro giorni, suscitando crescenti preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture.

Quattro incidenti in pochi giorni in Spagna: la preoccupazione cresce

Il recente episodio rappresenta il quarto grave incidente ferroviario in Spagna nell’arco di quattro giorni, suscitando preoccupazione a livello nazionale. Solo martedì, un treno della linea R4 tra Gelida e Sant Sadurní, vicino a Barcellona, è stato travolto dal crollo di un muro di contenimento, causando la morte del macchinista e il ferimento di almeno 37 passeggeri, di cui quattro in condizioni gravi.

Pochi giorni prima, in Andalusia, un deragliamento di due convogli aveva provocato 43 vittime e 123 feriti, tra cui sei in gravi condizioni.

Il ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar López Puente, aveva commentato: “Le responsabilità saranno accertate e se le dovrà assumere chiunque le abbia, per azione o omissione“. Aveva inoltre aggiunto: “Se l’origine fosse l’infrastruttura, si tratterebbe di un difetto molto critico che finora non si era manifestato. Se il problema fosse legato al convoglio, sarebbe un problemone“. Gli inquirenti continuano a indagare per determinare con precisione cause e responsabilità.

Nuovo incidente ferroviario in Spagna, treno contro gru: è il terzo in quattro giorni

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, sulla linea locale Cartagena-Los Nietos, nella regione meridionale di Murcia, un treno regionale Feve si è scontrato con una gru nella località di Alumbres.

L’incidente, avvenuto intorno alle 12:00, non ha provocato deragliamenti né ribaltamenti, ma almeno tre passeggeri avrebbero riportato ferite lievi e sono stati assistiti dai soccorritori sul posto. Secondo quanto riportato dall’agenzia Efe, il Centro operativo di comando di Renfe ha immediatamente allertato vigili del fuoco e personale sanitario per garantire la sicurezza della zona e prestare i primi soccorsi.