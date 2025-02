Il nuovo Piano Nazionale Pandemico è stato inviato in conferenza Stato-Regioni per essere esaminato: ecco cosa prevede.

Nuovo Piano Pandemico 2025-2029: ecco cosa prevede

Il Nuovo Piano Pandemico è stato inviato in conferenza Stato-Regioni. Il governo di Giorgia Meloni ha infatti previso un documento aggiornato per una eventuale nuova emergenza sanitaria. Come ricorderemo tutti, sono state tante le polemiche su come è stata gestita la pandemia da Coronavirus, dai vaccini, all’isolamento eccetera. Vediamo in breve cosa prevede questo nuovo Piano Pandemico:

Vaccini : si riconosce l’importanza dei vaccini che però non devono essere “considerati gli unici strumenti per il contrasto agli agenti patogeni ma vanno utilizzati insieme ai presidi terapeutici disponibili”.

Test, isolamento e quarantena: bisognerà disporre di misure che siano combinate, che includano quindi “test, isolamento dei casi, tracciamento dei contatti e la messa in quarantena degli individui esposti”

Dpcm : non verranno utilizzati. Si procederà solamente “con leggi o atti aventi forza di legge e nel rispetto dei principi costituzionali.”

Commissario straordinario: verrà nominato un commissario straordinario all’emergenza.

Comunicazione: sono previsti “piani comunicativi pubblici e redatti in un linguaggio semplice e chiaro”.

I tre possibili scenari

Nel Nuovo Piano Pandemico sono ipotizzati tre i possibili scenari di rischio: