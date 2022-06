NY, 20enne uccisa per strada mentre spingeva il passeggino con il figlio di 3 mesi

"Troveremo la persona colpevole di questo orribile crimine": così il sindaco di New York rassicura i cittadini e i familiari della giovane vittima.

Una morte atroce e ingiusta che diventa testimonianza dell’ennesimo episodio di violenza tra le vie di New York. Una ragazza di 20 anni è stata colpita alle spalle e uccisa per strada mentre spingeva il passeggino con il figlio di soli 3 mesi.

NY, 20enne uccisa per strada: la dinamica

La donna è stata colpita alla testa da un colpo di arma da fuoco. Il tragico episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 29 giugno, intorno alle 20.30. La giovane è deceduta un’ora più tardi, dopo essere stata trasportata al Metropolitan Hospital Center. La gravità delle ferite riportate non le hanno lasciato scampo. La ventenne stava passeggiando per strada, tra Lexington Avenue e East 95th Street, in compagnia del figlio di 3 mesi, fortunatamente rimasto illeso.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. In un quartiere di Brooklyn una sparatoria ha causato 4 feriti. Nello stesso quartiere un uomo ha investito 5 persone, uccidendone una.

La polizia ricerca l’assassino

Il dipartimento di polizia di New York ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto e fermare il killer. Di lui, infatti, al momento non si ha alcuna traccia.

Pare si tratti di un uomo vestito di nero che avrebbe raggiunto la vittima alle spalle, per poi spararle alla testa.

Il sindaco della città, Eric Adams, ha voluto rassicurare concittadini e familiari della vittima. “Troveremo la persona colpevole di questo orribile crimine. Lo troveremo e lo consegneremo alla giustizia“, sono state le sue parole.