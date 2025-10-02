Odio politico: Ambrosi (FdI), 'violenza verbale su social, non è opinione ma delinquenza'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Pubblicare contenuti con inviti espliciti all’uccisione della premier Giorgia Meloni, oltre che insulti sessisti alla sottoscritta non può essere accettato e nemmeno lontanamente tollerato. Credere di potersi rifugiare nell’anonimato non funziona. Questa non è politica, non è opinione: è odio puro, vile e codardo, è delinquenza. Ho già dato mandato ai miei legali di presentare un esposto alla Polizia postale: chi pensa di poterci intimidire ne risponderà davanti alla legge".

Lo scrive su X la deputata di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi.

"Questo clima non nasce dal nulla: è il frutto di anni in cui certa sinistra estremista ha legittimato aggressioni, blocchi, violenza verbale e fisica. Chi incita, chi tace e chi copre queste derive ne è complice. Ed è paradossale vedere come gli stessi che apparentemente invocano la pace, in realtà diffondano solo odio, rabbia e violenza. Una contraddizione che smaschera la loro squallida ipocrisia", conclude.