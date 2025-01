Odontoiatria, Rossi (Ucbm): "Con Asl Roma 1 tecnologia e umanizzazione cure"

Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) - "L'accordo con l'Asl Roma 1 rappresenta un passo concreto per far affluire al cuore delle strutture pubbliche le energie vitali provenienti dalla formazione più avanzata e tecnologica che possiamo mettere a disposizione dei nostri studenti gra...

Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) – "L'accordo con l'Asl Roma 1 rappresenta un passo concreto per far affluire al cuore delle strutture pubbliche le energie vitali provenienti dalla formazione più avanzata e tecnologica che possiamo mettere a disposizione dei nostri studenti grazie a strutture all'avanguardia come il Simulation center, i nostri simulatori Saratoga, per creare quella ricetta che speriamo possa dare la formazione attesa". Così Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale Università Campus Bio-Medico di Roma, commenta l'accordo tra l'azienda sanitaria e l'ateneo della Capitale, presentato oggi.

"Odontoiatria – continua – è un corso di laurea abilitante, quindi è fondamentale la preparazione pratica dei ragazzi e il lavoro in team". Era "importante fare questo percorso con una struttura di qualità e l'Asl Roma 1 lo è, soprattutto nell'ambito odontoiatrico, con i presidi che storicamente esistono, sono conosciuti e validi. L'altro elemento importante che, come sempre, sta a cuore alla nostra università – sottolinea Rossi – è il tema della formazione umana, dell'empatia, dell'umanizzazione delle cure e del rapporto con il paziente. L'accordo dell'Asl Roma 1 con la Fondazione Smile House è fondamentale per far fare ai nostri ragazzi anche un'esperienza di servizio per gli altri, che forma la persona, così come la nostra collaborazione con l'associazione 'Scopriamo l'autismo' per trattare i bambini nello spettro autistico", conclude.