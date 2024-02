Gli Hmatt sono i protagonisti della nuova puntata di OFF CAMERA: con loro abbiamo parlato degli inizi su Youtube e di come il web si è evoluto negli anni.

Gli Hmatt sono i protagonisti della nuova puntata di OFF CAMERA. Matteo, Luca e Stefania ci hanno raccontato di come hanno iniziato a lavorare su Youtube “quando ancora non era considerato un lavoro” e di come il mondo del web è cambiato in questi anni.

Guarda le altre puntate di OFF CAMERA