Il paranormale, i fantasmi, cimiteri abbondonati. Sono questi alcuni dei temi della seconda puntata di OFF CAMERA con protagonisti Paolo e Debby del PIT.

In questa puntata di OFF CAMERA introduciamo il PIT, abbreviazione di Paranormal Investigation Team, una coppia di Youtubers e ‘cercatori di fantasmi‘ che sono riusciti a trasformare la loro grande passione per il sovrannaturale in una professione, perchè che con il giusto impegno e la giusta tenacia si può realizzare tutto.

