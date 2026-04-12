Putin si è dichiarato disponibile a mediare dopo il mancato accordo tra Iran e Stati Uniti, una situazione che mantiene alta la tensione sullo Stretto di Hormuz e sul mercato energetico globale

In un contesto diplomatico teso, il presidente russo Vladimir Putin ha comunicato al suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian la disponibilità a intervenire come facilitatore per trovare una soluzione politica alla crisi mediorientale. Nel resoconto ufficiale del Cremlino si sottolinea come Mosca intenda offrire percorsi di negoziazione e a fungere da mediatore per promuovere una pace «giusta e duratura» nella regione, evidenziando l’importanza di un approccio diplomatico multilaterale.

La dichiarazione rientra in una giornata in cui i colloqui tra Iran e Stati Uniti, tenuti sotto l’egida del Pakistan, non sono riusciti a produrre un’intesa finale. Nonostante l’assenza immediata di riprese delle ostilità, la negoziazione ha mostrato crepe significative: le parti non hanno trovato accordo su punti chiave come il controllo del Stretto di Hormuz e il diritto iraniano all’arricchimento dell’uranio, elementi che rimangono ostacoli strutturali per un’intesa.

La proposta di Mosca e il ruolo della mediazione

Il comunicato del Cremlino ha evidenziato la volontà di Putin di facilitare ulteriormente la ricerca di una soluzione politica e diplomatica. L’offerta di mediazione di Mosca è formulata come un invito a esplorare vie negoziali alternative che possano superare il blocco tra le delegazioni. In questa prospettiva, il termine mediazione indica un processo di intervento esterno per aiutare le parti a individuare compromessi praticabili, riducendo l’escalation militare e creando le condizioni per accordi sul controllo marittimo, sul nucleare e sulle sanzioni economiche.

Cosa implica l’offerta russa

Accettare una proposta di mediazione significa aprire canali di dialogo con attori terzi e riconoscere la necessità di garanzie internazionali per l’attuazione degli accordi. Mosca può proporre tavoli multilaterali o incontri bilaterali che includano garanzie tecniche sul pattugliamento marittimo, l’accesso a infrastrutture e meccanismi per monitorare eventuali adempimenti sul programma nucleare iraniano. L’offerta russa arriva mentre la regione resta fragile: qualsiasi mediazione dovrà contemperare istanze di sicurezza, esigenze economiche e la pressione politica interna delle parti coinvolte.

I colloqui in Pakistan e i nodi irrisolti

I negoziati mediati dal Pakistan hanno rappresentato il primo incontro di alto livello tra le due delegazioni dal 1979, ma non hanno portato a un accordo definitivo. Il vicepresidente statunitense JD Vance, presente ai colloqui, ha definito la proposta di Washington come l’«offerta finale e migliore», lasciando il Pakistan con l’incertezza sull’accettazione iraniana. Dall’altra parte, il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che la squadra negoziale aveva avanzato iniziative costruttive, ma che la fiducia tra le parti non è stata raggiunta in questa tornata.

Punti critici: Stretto di Hormuz e nucleare

Due questioni si sono rivelate particolarmente divisive: il controllo del Stretto di Hormuz, via marittima vitale per il commercio energetico, e il diritto di Teheran all’arricchimento dell’uranio. Gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione mostrando la presenza di navi per la bonifica dei mine nel passaggio marittimo, mentre i media iraniani hanno accusato Washington di avanzare richieste eccessive. Per l’Iran, tra le condizioni per qualsiasi accordo figurano lo sblocco di asset congelati e la fine delle ostilità di Israele contro Hezbollah in Libano, temi che complicano ulteriormente la trattativa.

Rischi per la regione e l’economia globale

La mancata intesa solleva timori concreti: il conflitto, alimentato dalla serie di attacchi iniziata con l’azione congiunta degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran il 28 febbraio (28 febbraio), ha già innescato ritorsioni e interruzioni commerciali che influenzano i prezzi dell’energia e la sicurezza delle rotte marittime. Il controllo esercitato dall’Iran sul trasporto nel Golfo ha mostrato come la geopolitica regionale possa tradursi rapidamente in leva economica globale, con aumenti del costo del carburante e danni a impianti petroliferi e infrastrutture di navigazione.

Libertà di informazione e clima politico

Nel mezzo di queste tensioni diplomatiche, spicca anche la questione della libertà di stampa: testate internazionali che coprono il conflitto e le dinamiche interne delle grandi potenze sono sotto pressione. Un esempio è la designazione di alcune redazioni come «indesiderabili» da parte di autorità nazionali, un atto che complica il lavoro dei giornalisti e la circolazione di informazioni indipendenti. Il clima politico teso e la polarizzazione delle informazioni aumentano l’importanza di fonti verificate per comprendere sviluppi che possono avere ripercussioni globali.