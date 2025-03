Huawei, offerte e sconti per tutti in occasione del quinto anniversario

Informazione riguardo la possibilità di acquistare vari prodotti Huawei scontati nel periodo di marzo in occasione del quinto anniversario dell'azienda, con anche un elenco di possibili prodotti di interesse per i clienti

In occasione del quinto anniversario del colosso cinese nella produzione di elettronica, l’azienda ha deciso di festeggiare dando a tutti gli utenti la possibilità di usufruire di varie offerte Huawei, in ogni categoria di elettronica disponibile.

Il periodo dal 03/03 al 24/03 è quindi perfetto per chiunque stia cercando un prodotto di qualità a prezzi abbordabili, che sia per se stesso o per un regalo. Tramite l’inserimento del codice coupon ACPSANNI12, infatti, chiunque potrà usufruire di uno sconto del 12% su una vasta gamma di prodotti. Quelli che troverete di seguito sono solo alcuni dei prodotti da prendere in considerazione durante questo periodo di offerte Huawei.

New entry Huawei nella categoria audio

In questo periodo di grandi offerte Huawei, verrà rilasciato sul mercato un nuovo modello di cuffie in-ear wireless, le Huawei FreeArc. Già presenti nel panorama non italiano, sono un prodotto di estrema qualità, grazie ad una water resistance IP57, la possibilità di collegarle comodamente fino a due device contemporaneamente, la durata della batteria fino a 28h, l’audio pulito, un microfono stabile e perfetto anche per le chiamate e la forma delle cuffie stesse, che le rendono perfette sia per un utilizzo quotidiano, sia per un utilizzo in ambito sportivo. Al prezzo di lancio di 119€, anche queste potranno essere acquistate usufruendo del coupon sconto ASEMARC30 per acquistarle a 30€ in meno.

Offerte per PC di qualità e classe

Nell’ambito dei PC, due prodotti sicuramente da consigliare per questo periodo di offerte sono:

MateBook 14 U5-125H 16GB : un portatile ultrasottile ma funzionale e potente, che può vantare sia uno schermo OLED touch che dei Processori Intel® Core™ Ultra. Prezzo suggerito dal rivenditore 1099€, ma sul sito Huawei, anche grazie allo sconto, potrete trovarlo a soli 747€ con il codice coupon ACPSANNI12 ;

MateBook D14 2024 (12th, i5 16GB+512GB): PC con un display potenziato, una capacità di funzionare multi device migliorata, un processore Intel® Core™ di 12ᵃ generazione e videoconferenze smart. Si mostra quindi particolarmente adatto per chi si trova a dover comunicare spesso e a distanza durante il lavoro. Prezzo suggerito 849.9€, sul sito Huawei disponibile a 527€ con codice coupon ACPSANNI12.

Sconti su tablet con tastiera, tra comodità e funzionalità

I prodotti sicuramente da tenere d’occhio se si sta cercando un tablet di qualità in questo periodo di marzo sono i seguenti, entrambi venduti con una tastiera già inclusa:

MatePad 11.5S 8+256 ( con Tastiera) : un tablet sottile e leggero, facile da portarsi dietro anche con tastiera e pennino, e che con uno schermo con display Papermatte e un refresh rate fino a 144 Hz è reso perfetto anche per chi voglia avere un sostituto ad una tavoletta grafica per il disegno digitale. Dal prezzo suggerito di 499€, potrete acquistarlo sul sito di Huawei a 404€ con il codice coupon ACPSANNI12 ;

MatePad 12 X 12.0″ PaperMatte Edition( con Tastiera): un tablet da un ampio schermo di 12 pollici nuovamente con display Papermatte, sottile, leggero ma potente, adatto per chiunque abbia bisogno di uno strumento più facile di un PC da portare in giro, e che possa anche stimolare la creatività grazie alle opzioni di illustrazione e di note offerte dalle applicazioni pensate da Huawei. Prezzo suggerito 649€, disponibile sul sito Huawei anche grazie alle offerte a 483€ con il codice coupon ACPSANNI12.

Offerte sui prodotti wereable: una delle punte di diamante dell’azienda

Nell’ambito degli smart watch Huawei ha sempre offerto un ampia gamma di opzioni valide e adatte a qualsiasi fascia di prezzo. Quelle che consigliamo di tenere d’occhio sono le seguenti:

Watch D2 : disponibile in colorazione sia nera che oro e compatibile sia con iOS che con i dispositivi Android , è uno smartwatch leggero e funzionale, che offre varie possibilità nel monitoraggio della salute e della propria quotidianità. Prezzo proposto dal rivenditore di 399€, sul sito grazie alle offerte Huawei potrete trovarlo a 334€, con in regalo anche delle FreeBuds 5i;

WATCH FIT 3 Fluoroelastomer Strap : anch'esso come tutti i prodotti Huawei compatibile sia con dispositivi iOS che Android, offre una vasta gamma di colori e di personalizzazione, oltre che un sottile display AMOLED di 1,82 pollici e la possibilità di avere un tracking preciso della propria salute e della propria attività sportiva, con una batteria che dura dai 7 ai 10 giorni a seconda dell'utilizzo. Prezzo proposto 159€, sul sito Huawei lo troverete a 105€, con in regalo anche uno strap da polso aggiuntivo;

GT5 WATCH GT 5 Pro 46mm Black: uno smart watch di alta fascia e con una forte componente di design e fashion. Ha una durata della batteria che può arrivare fino a due settimane ed è perfetto per il monitoraggio delle attività sportive, e quindi adattoper chi vi si dedica frequentemente. Con prezzo proposto dal rivenditore di 379€, sul sito anche grazie alle offerte Huawei potrete averlo per soli 290€, con in regalo delle FreeBuds SE2 ed uno strap aggiuntivo.

Smartphone da cambiare: Huawei ha l’offerta giusta

Infine, un consiglio per quanto riguarda il lato dei cellulari, compagni costanti ormai nella nostra vita di tutti i giorni e che quindi devono riuscire ad offrire una buona qualità. In vista di queste offerte, troviamo che lo smartphone Huawei da tenere d’occhio possa essere il Pura 70 12GB+256GB: facente parte di uno dei più recenti brand Huawei, questo smartphone punta al top di gamma, con un’estetica accattivante e raffinata, una super ricarica rapidissima, ed un vetro ultra resistente. Inoltre, oltre alle classiche funzioni di uno smartphone che si rispetti, punta su una camera pensata per dare il meglio di sé a livelli quasi professionali, adatta sia a paesaggi che a ritratti che a macro, con una rapidissima velocità di scatto per immortalare anche i momenti più inaspettati. Prezzo suggerito 999€, sul sito potrete trovarlo grazie alle offerte Huawei a 615€.

Una garanzia di qualità, per l’anniversario ad un prezzo scontato

Se state valutando di effettuare degli acquisti tech, che sia per sostituire dei dispositivi ormai obsoleti o mal funzionanti, oppure semplicemente per fare un regalo a voi o a qualcun altro, non c’è nessun motivo per non prendere in considerazione Huawei con i suoi prodotti, soprattutto adesso che offre per quasi un mese intero questa grande opportunità. Lo ricordiamo, dal 03/03 al 24/03, infatti, potrete usare il codice sconto ACPSANNI12 per usufruire di uno sconto del 12% su tutti i prodotti del brand. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.