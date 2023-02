“Offro lavoro e tanti schei”: il cartellone del pizzaiolo fa il giro dei social e Stefano Durante, che l’ha esposto fuori dal suo locale a Treviso per trovare personale, spiega ai media che quello è il solo modo per mettere assieme la crisi economica e il problema di chi, a detta di qualcuno, “rifiuta il lavoro”.

Ecco, in via Collalto a Conegliano il titolare da 22 anni della pizzeria Saporoso 13, ha messo all’opera la sua creatività e con un semplice cartello ha fatto capire non solo che lui offre lavoro, ma paga il giusto, anzi paga bene.

Lo slogan perfetto: “Offro lavoro e tanti schei”

E sul fronte dell’entrata del locale a Conegliano ha piazzato una lavagna con la scritta: “Offro lavoro e tanti schei”.

Personale qualificato non se ne trova e Durante ha spiegato: “Succede continuamente. Mettono dei paletti e vogliono lavorare quando e come dicono loro, magari niente fine settimana o con orari spezzati improponibili per la mia attività. Credo che sia l’effetto reddito di cittadinanza“.

“Pagare meglio stagisti e principianti”

E ancora: “Se vogliamo che i giovani tornino a lavorare bisogna retribuire meglio sia gli stagisti che coloro che hanno esperienza.

Non si può pretendere che un giovane decida di lavorare a tempo pieno e in regola per mille euro al mese. La formula per superare questa crisi è secondo me una riforma radicale del sistema. Noi imprenditori siamo disposti a pagare quello che è giusto, ma sarebbe utile che lo Stato ci venisse incontro magari distribuendo ai lavoratori una parte dei contributi che siamo obbligati a versare”.