Olimpiadi: bronzo per le ragazze del fioretto, quinta medaglia per la scherma azzurra

Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) – La sesta giornata dell'Olimpiade di Tokyo 2020 regala all'Italia della scherma la quinta medaglia: è il bronzo del fioretto femminile a squadre. La vittoria contro gli Usa per 45-23 è valsa il terzo gradino del podio per il team azzurro, che schierava in pedana Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa.

Una prova di forza e orgoglio, contro le statunitensi, per riscattare la sconfitta patita, con il punteggio di 45-43, per mano della Francia in semifinale.

L'inizio dell'assalto per la medaglia di bronzo è stato sul filo dell'equilibrio, poi dalla quarta frazione in avanti prima Martina Batini, poi Arianna Errigo e quindi Alice Volpi hanno allungato il passo volando a +10. È entrata anche Erica Cipressa, aumentando ancor di più il vantaggio.

Così l'Italia è andata spedita verso la vittoria, sancita dalla stoccata del 45-23.

Le azzurre erano state dirottate al match per il terzo posto a causa della sconfitta per 45-43 con la Francia in semifinale. La sfida contro le transalpine è stata rocambolesca: l'Italia è partita benissimo, allungando fino a +11, la Francia però non ha mollato e pian piano si è rimessa in corsa, arrivando al 31-31. Dopo un nuovo vantaggio azzurro, il sorpasso francese è arrivato nell'ultima frazione, proprio al momento decisivo.