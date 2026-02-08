Olimpiadi Milano Cortina 2026, seconda giornata: calendario di oggi e italian...

Olimpiadi Milano Cortina 2026, seconda giornata: calendario di oggi e italian...

Il programma gare completo della seconda giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e gli italiani impegnati.

Prosegue con grande attesa la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dopo una prima giornata memorabile con diverse medaglie per l’Italia, oggi il focus è tutto sulle competizioni che vedono protagonisti gli atleti azzurri, dalla discesa libera femminile allo snowboard, dal biathlon al pattinaggio.

Milano Cortina, seconda giornata: gare e orari di Oggi

L’Italia inizia la seconda giornata delle Olimpiadi in vetta al medagliere con tre medaglie, un oro, un argento ed un bronzo. L’attesa è tanta così come la speranza che, nel corso di domenica 8 febbraio, venga ulteriormente arricchito con nuovi podi degli azzurri. Ecco dunque il programma completo delle gare in calendario con gli azzurri protagonisti:

9 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, qualificazione (Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)

09:30 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, qualificazione (Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)

10 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, manche di eliminazione (ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)

10:30 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, manche di eliminazione (ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)

11:30 Sci alpino: Discesa libera donne (Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano)

12:30 Sci di fondo: Skiathlon 10+10km uomini (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino)

13 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, ottavi di finale (ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)

13:24 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, ottavi di finale (ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)

13:48 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, quarti di finale (ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)

Olimpiadi Milano Cortina, tutte le gare di pomeriggio e sera: il programma

14 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, quarti di finale (ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)

14:05 Biathlon: Staffetta mista 4+6km (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

14:12 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, semifinale (ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)

14:19 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, semifinale (ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)

14:26 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, finali (ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)

14:35 Curling: Round robin doppio misto, Italia – Cechia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

14:36 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, finali (ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)

16 Pattinaggio di velocità: 5000m uomini (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)

17 Slittino: Singolo uomini, manche 3 (Dominik Fischnaller)

18:34 Slittino: Singolo uomini, manche 4 (Dominik Fischnaller)

19:05 Curling: Round robin doppio misto, Italia – Gran Bretagna (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

19:30 Pattinaggio di figura: Gara a squadre, coppie, programma libero (Sara Conti, Niccolò Macii)

19:30 Snowboard: Big air donne, qualificazioni (Marilù Poluzzi)

20:40 Pattinaggio di figura: Gara a squadre, singolo donne, programma libero (Lara Naki Gutmann)

21:55 Pattinaggio di figura: Gara a squadre, singolo uomini, programma libero (Daniel Grassl)

Milano Cortina, gli azzurri: i nomi più attesi di giornata

Sofia Goggia e Federica Brignone nella discesa libera femminile di sci alpino.

Gli atleti dello snowboard parallelo gigante impegnati nelle qualificazioni e nelle fasi successive.

La staffetta mista di biathlon , pronta a lottare per una prestazione di rilievo.

Davide Ghiotto e gli altri specialisti del pattinaggio di velocità maschile.

Milano Cortina, dove vedere le gare di oggi

Le competizioni di oggi saranno disponibili sia in chiaro che in streaming, con ampia copertura televisiva e digitale: