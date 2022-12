Olly: "A Sanremo porto il sound che mancava"

Milano, 23 dic. (askanews) – Giovane, determinato e con le idee chiare, il cantautore genovese Olly ha conquistato un posto tra i Big in gara nella 73° edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Polvere” essendo tra i vincitori di Sanremo Giovani 2022 con il brano “L’Anima Balla”.

“C’è stato tanto lavoro, ma non mirato a Sanremo, abbiamo lavorato da tanti anni, prima da solo poi con JVLI, tutti i pezzi che abbiamo fatto uscire e le produzioni che mi hanno permesso di presentare un sound che mancava, sia tra i giovani che tra i big, motivo per cui siamo qua”.

Federico Olly classe 2001 sarà dunque sul palco dell’Ariston, tra mostri sacri e nuove proposte, senza troppi timori.

Devo dire sinceramente che il palco non mi fa mai paura, mi fa paura più la stampa, perchè devo abituarmi a determinate dinamiche ma finchè c’è musica non ho troppa paura.

Il suo Ep L’Amima Balla contiene anche i singoli “Un’Altra Volta” e “Fammi Morire” ed è energico, vivace, spontaneo ma anche dolce e malinconico, con un sound accattivante.

“Il Mondo Gira è il punto di vista di me osservatore che vede il mondo che va avanti non curante di quello che succede a me, quindi un po’ il punto di vista di tutti. L’esempio che uso per spiegarlo è il vagone della metro, quando sono arrivato a Milano nel 2019 da genovese che non conosce le dinamiche di una metropolitana e vede le persone che hanno una loro vita già alle 8 del mattino e vanno tutti a fare qualcosa.

Ognuno ha la sua vita e io posso solo osservarla con le mie idee. Ci sono due punti di vista della stessa cosa: in uno Olly vuole seguire questa velocità del mondo e in un altro c’è un Olly che vuole solo osservarla”.

Olly ha da poco annunciato anche “Il Mondo Gira Live”, due date previste per la prossima primavera a Milano e Roma.