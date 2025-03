Un tragico risvolto in un apparente incidente domestico

Quello che inizialmente sembrava un comune decesso per incidente domestico si è trasformato in un caso di omicidio che ha scosso la comunità milanese. La vittima, Stefanina Riva, una donna di 75 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Wildt nella notte tra il 12 e il 13 gennaio. Le prime indagini avevano portato a ritenere che la causa della morte fosse una caduta accidentale, ma l’autopsia ha rivelato una verità ben più inquietante: la donna era stata soffocata.

Il figlio arrestato: un movente economico

Le indagini hanno rapidamente indirizzato gli inquirenti verso il figlio della vittima, Pietro Federico Crotti, un uomo di 48 anni. Dopo aver raccolto prove sufficienti, la polizia ha proceduto all’arresto di Crotti, accusandolo di omicidio volontario aggravato e maltrattamenti. Secondo le ricostruzioni, il movente del delitto sarebbe di natura economica. Infatti, dopo un bonifico da conto a conto, l’uomo avrebbe prelevato circa 30mila euro dal conto della madre, un gesto che ha sollevato ulteriori sospetti sulla sua condotta.

Un caso che solleva interrogativi sulla famiglia e sulla società

Questo tragico evento non solo ha portato alla luce un omicidio, ma ha anche sollevato interrogativi profondi riguardo ai legami familiari e alle dinamiche di potere all’interno delle famiglie. Come è possibile che un figlio possa arrivare a tanto nei confronti della propria madre? La risposta a questa domanda è complessa e richiede una riflessione su temi come la solitudine degli anziani, le difficoltà economiche e le relazioni familiari deteriorate. La comunità milanese si interroga su come prevenire simili tragedie e su quali misure adottare per proteggere le persone più vulnerabili.