Omicidio a Prato: due giovani albanesi indagati per rissa e omicidio

Due giovani albanesi coinvolti in un omicidio avvenuto nei giardini di Prato.

Un omicidio che scuote Prato

La città di Prato è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di Vladimir Lleshi, un albanese di 37 anni, accoltellato nei giardini tra via Corridoni e via Baracca. Due giovani, di 17 e 19 anni, sono ora indagati per omicidio volontario e rissa aggravata.

Entrambi i ragazzi, ospiti in case-famiglia, sono stati identificati e interrogati dalle autorità dopo essere stati trovati al pronto soccorso, dove si erano recati per curare alcune contusioni riportate durante la colluttazione.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, i due indagati avrebbero affermato di essere stati presenti sul luogo del delitto, ma hanno negato di aver inflitto i colpi mortali a Lleshi. Hanno dichiarato di essersi recati ai giardini per incontrare alcuni connazionali e chiarire questioni non meglio specificate, ma sarebbero stati aggrediti da un gruppo rivale. Gli inquirenti stanno ora cercando di confrontare le diverse versioni fornite dai giovani coinvolti, inclusi altri due albanesi che fanno parte del gruppo opposto.

Le indagini in corso

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Prato, che sta esaminando attentamente le prove raccolte sul luogo del delitto. Sono stati rinvenuti due oggetti che potrebbero essere stati utilizzati come armi: un trincetto e un cacciavite. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la dinamica dell’aggressione e di individuare il movente esatto che ha portato a questo tragico evento. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi, mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce su quanto accaduto.