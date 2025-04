Il caso di Louis Dassilva

Il tribunale di Rimini, presieduto dal gip Vinicio Cantarini, ha recentemente rigettato la richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva, il cittadino senegalese arrestato il 17 luglio con l’accusa di aver assassinato Pierina Paganelli, una donna di 78 anni. L’omicidio è avvenuto sotto i garage di un condominio nel comune di Rimini, e la situazione legale di Dassilva si fa sempre più complessa.

Le indagini in corso

Attualmente, Dassilva è l’unico indagato per l’omicidio e le indagini stanno per entrare nella fase conclusiva. L’ultima udienza di incidente probatorio è fissata per il 28 aprile, quando il perito del giudice Cantarini dovrà rispondere a domande cruciali riguardanti le immagini della telecamera di sorveglianza della farmacia e il colore della pelle della persona avvistata la notte dell’omicidio. Le autorità stanno lavorando per raccogliere tutte le prove necessarie prima della scadenza della carcerazione preventiva, prevista per il 16 luglio di quest’anno.

Le dichiarazioni di Dassilva

Secondo le indagini, Dassilva avrebbe fornito versioni contrastanti riguardo ai suoi movimenti la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli. In particolare, ha affermato di aver toccato il corpo per verificare se fosse ancora in vita. Tuttavia, le prove scientifiche sembrano contraddire questa affermazione, suggerendo che avrebbe dovuto sporcarsi di sangue nel farlo. Inoltre, nessuno dei testimoni presenti sulla scena del crimine ha confermato di averlo visto compiere tale gesto.

Le testimonianze e le prove

Un elemento chiave del caso è rappresentato dalla testimonianza della nuora di Pierina, Manuela Bianchi, che potrebbe confermare la presenza di Dassilva sul luogo del delitto. Inoltre, la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, ha riferito al marito in carcere che non sono state trovate tracce del suo DNA sulla scena del crimine, suscitando la sua sorpresa. Questo scambio di informazioni mette in evidenza le contraddizioni e le incertezze che circondano il caso, complicando ulteriormente la posizione di Dassilva.

Prospettive future

Con il processo in Corte d’Assise che potrebbe iniziare alla fine di settembre, le prossime settimane saranno decisive per il destino di Louis Dassilva. Le autorità stanno lavorando per raccogliere tutte le prove necessarie e chiarire i dettagli di un caso che ha già suscitato grande attenzione mediatica e pubblica. La comunità di Rimini attende con ansia gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ha scosso profondamente la città.