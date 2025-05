Milano – La recente confessione di Pietro Andrea Simoncini, uno dei presunti esecutori materiali dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, ha scosso il mondo del tifo e della criminalità organizzata. Boiocchi, storico capo ultrà dell’Inter, è stato ucciso a colpi di pistola sotto casa a Milano, un delitto che ha suscitato grande attenzione mediatica e sociale.

Simoncini, interrogato dal pubblico ministero Paolo Storari, ha confermato le dichiarazioni di Andrea Beretta, ex leader della curva Nord, che si è dichiarato mandante dell’omicidio per motivi legati al merchandising e ad affari illeciti.

Un colpo di scena nelle indagini – La confessione di Simoncini rappresenta un punto di svolta nelle indagini avviate dalla Squadra mobile della Polizia e dalla DDA milanese. Dopo gli arresti avvenuti l’11 aprile, gli inquirenti hanno approfondito le dichiarazioni di Beretta, cercando di risolvere un cold case che ha tenuto banco per anni. Simoncini ha rivelato di essere stato alla guida dello scooter utilizzato per l’agguato, mentre a sparare sarebbe stato Daniel D’Alessandro, noto come ‘Bellebuono’, attualmente in custodia in Bulgaria e in attesa di estradizione.

Le dinamiche del crimine organizzato – La confessione di Simoncini non solo chiarisce il suo ruolo nell’omicidio, ma solleva interrogativi sulle connessioni tra il tifo organizzato e la criminalità organizzata. La ‘ndrangheta, di cui Simoncini è legato, ha storicamente avuto un’influenza significativa nel mondo del calcio, e questo caso ne è un chiaro esempio. Le indagini hanno rivelato che Beretta avrebbe versato 50mila euro al padre di Marco Ferdico, un altro arrestato, per orchestrare l’omicidio, evidenziando come il denaro e il potere siano spesso intrecciati in questo contesto.

Reazioni e sviluppi futuri – La confessione di Simoncini ha cambiato le carte in tavola per gli altri arrestati, che finora avevano scelto di non rispondere alle domande del giudice. Con la nuova testimonianza, è probabile che anche gli altri coinvolti decidano di rivedere le loro strategie difensive. La pressione mediatica e l’attenzione pubblica su questo caso potrebbero influenzare le prossime mosse legali, rendendo il processo ancora più complesso e intrigante.