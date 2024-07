Era il 3 ottobre del 2023, quando il corpo senza vita di Pierina Paganelli fu ritrovato sulla rampa di accesso ai box di una palazzina. Da allora, gli inquirenti hanno lavorato sulla pista dell’omicidio. Questa mattina la Squadra Mobile di Rimini si è presentata da Louis Dassilva per notificargli la custodia cautelare.

Omicidio Pierina Paganelli: arrestato il senegalese Louis Dassilva

La Squadra Mobile di Rimini, diretta dal commissario capo Marco Masia, si è presentata questa mattina, intorno alle ore 5, in via Del Ciclamino per arrestare Louis Dassilva. L’uomo, 34 anni senegalese, è l’unico indagato per la morte della 78enne Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre scorso con 29 coltellate nel garage di casa sua.

Omicidio Pierina Paganelli: la scoperta del cadavere

Le indagini erano iniziate l’indomani, rispetto al giorno dell’omicidio, quando la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, aveva scoperto il suo cadavere nel garage. La donna, il cui amante era proprio il 34enne senegalese, aveva segnalato il corpo senza vita e oggi è attesa in Questura per essere sentita da Daniele Paci, il il sostituto procuratore.