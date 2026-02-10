Omicidio Garlasco, e ora chi diavolo è Marco Panzarasa? Tutto sull'amico di Stasi citato nelle intercettazioni

Omicidio Garlasco, e ora chi diavolo è Marco Panzarasa? Tutto sull'amico di ...

Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, continua a suscitare un forte interesse e dibattito in Italia. Nuove informazioni, emerse recentemente, hanno riacceso l’attenzione su questo caso, rendendolo nuovamente attuale. Un biglietto anonimo ritrovato nel cimitero, insieme a intercettazioni telefoniche, ha portato a interrogativi inaspettati riguardo alla figura di Marco Panzarasa, l’amico più stretto di Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara.

Il ritrovamento del biglietto anonimo

Il 8 ottobre 2007, la madre di Chiara, Rita Preda, trovò un biglietto inquietante sulla cappella che segna la sua sepoltura. Il messaggio, semplice ma diretto, indicava: “È stato Marco ad ucciderla”. Questa affermazione ha sollevato un velo di mistero e preoccupazione, portando Rita a condividere l’accaduto con l’avvocato Gianluigi Tizzoni durante una conversazione intercettata. Il contenuto del biglietto ha riacceso i riflettori sul possibile coinvolgimento di Panzarasa, un nome che fino a quel momento era rimasto nell’ombra.

Intercettazioni e rivelazioni

Durante la conversazione telefonica, Tizzoni chiese se si riferisse a Marco Panzarasa. Rita, visibilmente scossa, rispose: “Non so, non dice il cognome, ma ora tremo”. Questo scambio ha evidenziato un clima di incertezza e paura che circonda il caso, caratterizzato da colpi di scena e nuove piste da seguire.

Chi è Marco Panzarasa?

Marco Panzarasa, oggi 42enne, è il figlio dell’ex sindaco di Garlasco e avvocato. È stato un amico di lunga data di Alberto Stasi e, all’epoca del delitto, i due condividevano una profonda amicizia, testimoniata dai numerosi contatti quotidiani. Tuttavia, dopo l’omicidio di Chiara, i contatti tra loro si interruppero bruscamente, sollevando ulteriori interrogativi. Panzarasa si trovava a Loano, in Liguria, il giorno dell’omicidio e tornò a Garlasco solo dopo essere stato contattato da Stefania Cappa, cugina di Chiara, che lo informò della tragedia.

Il viaggio a Londra e i legami con Chiara

Nel luglio 2007, Panzarasa e Stasi avevano intrapreso un viaggio a Londra per un soggiorno di studio. Questa esperienza, condivisa tra amici, ha rivelato l’intensità della loro amicizia. Chiara, fidanzata di Stasi, era una presenza costante nella vita di entrambi, utilizzando spesso il computer di Alberto. Questo legame ha complicato ulteriormente la comprensione della dinamica tra i tre, soprattutto alla luce delle nuove accuse.

Le conseguenze del delitto

Dopo l’omicidio, i rapporti tra Marco e Alberto si raffreddarono. Le indagini portarono Panzarasa a essere ascoltato dai carabinieri, ma nel corso degli anni, il suo nome è rimasto in secondo piano. Ora, con il riemergere del caso, sono stati richiesti nuovi test del DNA, e l’attenzione si è nuovamente concentrata su di lui e su altri amici di Chiara, come Andrea Sempio. Questo ha portato a un clima di sospetto e interrogativi che continua a serpeggiare nella comunità di Garlasco.

Le nuove piste investigative

Il caso di Chiara ha ispirato teorie e speculazioni, alcune delle quali si sono dimostrate infondate. Tuttavia, la comunità continua a chiedersi se ci siano dettagli non raccontati che potrebbero cambiare il corso della giustizia. Le nuove indagini stanno cercando di chiarire il mistero che avvolge la morte di Chiara, e la figura di Marco Panzarasa potrebbe rivelarsi cruciale per la risoluzione del caso.