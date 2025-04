Fabrizio Gallo, legale di Mark Samson, ha confermato che la madre del 23enne è indagata per la morte di Ilaria Sula. Arriva la confessione durante l'interrogatorio.

Il caso dell’omicidio di Ilaria Sula continua a sollevare numerosi interrogativi, con nuovi sviluppi che coinvolgono la famiglia del principale sospettato, Mark Samson. Recentemente, il legale del 23enne, Fabrizio Gallo, ha rivelato che la madre di Samson è indagata. Un’accusa grave che aggiunge un ulteriore capitolo a una vicenda già caratterizzata da numerosi colpi di scena. Ma cosa ha portato gli inquirenti a concentrarsi sulla figura della madre del giovane?

La scomparsa e la morte di Ilaria Sula

Ilaria Sula, giovane di 22 anni e studentessa di statistica all’Università La Sapienza, era scomparsa il 25 marzo scorso, lasciando nel caos e nell’angoscia i suoi familiari e amici. La tragedia ha trovato un tragico epilogo mercoledì scorso, quando il suo corpo è stato rinvenuto all’interno di una valigia, recuperata in fondo a un dirupo nel comune di Poli, a circa trenta chilometri a est di Roma.

Subito dopo il ritrovamento, l’ex fidanzato Mark Samson, il 23enne arrestato per il delitto, ha confessato di essere l’autore dell’omicidio. Attualmente, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Dalle prime ricostruzioni emerse durante l’interrogatorio e dai primi risultati dell’autopsia, è emerso che Ilaria è stata uccisa con tre coltellate al collo.

Omicidio Ilaria Sula, perché la mamma di Mark Samson è indagata: la confessione shock

Fabrizio Gallo, avvocato di Mark Samson, ha confermato che la madre del 23enne è indagata per concorso in occultamento di cadavere.

Durante un lungo interrogatorio di circa tre ore, la donna ha fornito chiarimenti sulle sue azioni. Gallo ha precisato che il padre di Samson non verrà ascoltato, poiché al momento dell’omicidio non era in casa, ma rientrava solo la sera. La madre, invece, era presente nell’abitazione e ora sta spiegando il suo coinvolgimento. La sua posizione era già sotto esame, dato il sospetto che potesse aver aiutato il figlio a nascondere il corpo di Ilaria.

“Adesso è il momento di chiedere scusa e perdono alla famiglia di Ilaria Sula. È l’unica cosa che mi sento al momento di dire. Oggi sono in corso i funerali, ci associamo al dolore della famiglia, noi facciamo il nostro dovere ma non possiamo non dire che il ragazzo deve pagare e che il fatto è grave“, ha dichiarato il legale.

Gli investigatori sospettavano che Nors Manlapaz, dopo aver sentito le urla tra il figlio e Ilaria, potesse essere entrata nella stanza trovando la giovane già morta e aiutato il figlio a ripulire la scena. Dopo 4 ore di interrogatorio, infatti, è arrivata la svolta: la donna ha confessato. “Ho aiutato mio figlio a pulire le macchie di sangue in stanza”, queste sarebbero state le sue parole, come riportato dal Corriere.