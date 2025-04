Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane donna uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa, si arricchiscono di nuovi elementi. Secondo fonti vicine agli inquirenti, un nuovo nome è emerso, una persona già ascoltata dai carabinieri. Questo sviluppo ha riacceso l’interesse pubblico su un caso che ha segnato profondamente la comunità locale.

Il malore della madre di Andrea Sempio

Un episodio inquietante è avvenuto lunedì mattina, quando Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata convocata in caserma per essere ascoltata come persona informata sui fatti. Durante l’interrogatorio, la donna ha accusato un malore, proprio nel momento in cui le è stato chiesto di questa nuova persona coinvolta nelle indagini. L’avvocato di Sempio, Angela Taccia, ha confermato l’accaduto in un’intervista a Antenna3, sottolineando il panico della madre che si aspettava domande sul figlio e non su un terzo individuo.

Le reazioni e le implicazioni

La reazione di Daniela Ferrari ha sollevato interrogativi sulla natura delle indagini e sul coinvolgimento di altre persone nel caso. L’avvocato Taccia ha dichiarato che la madre di Andrea non ha mai sentito parlare di questa persona, ma ha percepito un allargamento delle indagini. Questo nuovo sviluppo potrebbe suggerire che gli inquirenti stiano seguendo piste che fino ad ora erano rimaste nell’ombra, aumentando la complessità di un caso già intricato.

Il contesto dell’omicidio di Chiara Poggi

Chiara Poggi, 26 anni, è stata trovata morta nella sua casa di Garlasco, un omicidio che ha scosso l’Italia e ha portato a un lungo processo di indagini. Nonostante i vari tentativi di risolvere il caso, molte domande rimangono senza risposta. L’emergere di nuovi nomi e dettagli potrebbe rappresentare una svolta significativa, ma al contempo riaccende l’attenzione su un caso che ha segnato la memoria collettiva.