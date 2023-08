Oms, 3 accordi di licenza per condividere vaccini e test contro il Covid

Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) – Il Covid-19 Technology Access Pool (C-Tap), partnership multi-stakeholder nata su iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità durante la pandemia, ha annunciato tre nuovi accordi di licenza acquisiti attraverso il Medicines Patent Pool (Mpp). L'obiettivo – spiega l'Oms in una nota – è trasferire know-how, materiali e dati clinici necessari in diversi paesi.

Il primo è con Medigen Vaccine Biologics Corp, che offre il suo brevetto e il suo know-how per un vaccino contro il Covid-19, di cui sono state somministrate più di tre milioni di dosi in sette Paesi. "È la prima volta che un produttore di vaccini utilizza il modello C-Tap", sottolinea l'Oms, considerandola "un’opportunità vantaggiosa per il produttore, i destinatari della tecnologia e, soprattutto, i pazienti in tutto il mondo. L’accordo consentirà la concessione di licenze sulla proprietà intellettuale facilitando il trasferimento tecnologico e la formazione del personale". Il Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo (Csic) condivide una seconda licenza per un prototipo di vaccino contro il Covid-19. L’accordo prevede visite agli impianti e formazione, assistenza diretta e consultazione continua con i produttori beneficiari, anche su questioni di qualità e normative. Infine, l’Università del Cile sta condividendo la propria tecnologia per un test Covid-19 che quantifichi gli anticorpi neutralizzanti.

"Covid-19 è qui per restare e il mondo continuerà ad aver bisogno di strumenti per prevenirlo, diagnosticarlo e curarlo – ha commentato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms – Attraverso C-Tap, l’Oms e i nostri partner si impegnano a rendere questi strumenti accessibili a tutti, ovunque". C-Tap è stato lanciato nel maggio 2020 dall’Oms e dal governo del Costa Rica con il sostegno di 44 Stati membri, del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, Unitaid, Uaids e di diversi partner esecutivi come Mpp.